لو أنت من الشرقية أو القاهرة أو الجيزة أو من اسكندرية .. اعرف مواعيد انقطاع الكهرباء الجديدة في جميع المحافظات

انقطاع الكهرباء، المتكرر تسبب في الانزعاج للمواطنين سواء كان في العمل أو في المنزل، وهو من الأزمات التي تعرضت لها في مصر في الفترة الأخيرة، والسبب يرجع إلى زيادة الاستهلاك فاضطرت الحكومة المصرية أن تقوم بتقنين الاستهلاك وقطع التيار الكهربائي على المحافظات في أوقات محددة في اليوم، بحيث يتم التبادل بين كل منطقة والأخرى في الفترة التي يتم انقطاع التيار الكهربائي بها، وقامت وزارة الكهرباء المصرية بتقسيم المدن والأحياء في جداول ووضع التوقيت الزمني لكل منطقة.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

شهدت مصر في الفترة الماضية انقطاع التيار الكهربائي في المحافظة لتخفيف أحمال الكهرباء، حيث كان التخفيف 12 ساعة من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 منتصف الليل، وأصدر الشركة القابضة للكهرباء تعليمات بشأن المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء الذي تكون مدته 6 ساعات فقط، حيث تبدأ من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 5 عصرًا، وقد بدأت شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ التعليمات الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء.

أسباب أزمة انقطاع الكهرباء

هناك أسباب واضحة جعلت مصر تتعرض لأزمة انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات، مما جعلها تلجأ إلى ضرورة تخفيف الأحمال ومن أهم هذه الأسباب هي كالآتي:

زيادة استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ.

انخفاض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة.

نقص الوقود المورد إلى محطات الإنتاج.

ارتفاع كبير جدًا في حالات سرقات التيار الكهربائي.

ثبات في أسعار الكهرباء وعدم تحريكها.

قرار تخفيف الأحمال ساعتين يوميًا

قامت الشركة القابضة للكهرباء في مصر بتنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء بعدم قطع التيار الكهربائي بعد الساعة الخامسة، وقامت بتوزيع جداول التخفيف على كل شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وأكدت على ضرورة الالتزام بهذا القرار وعدم تجاوز مدة انقطاع التيار الكهربائي ساعتين في النهار فقط.