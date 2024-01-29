أعرف الأسعار يا أستاذ قبل ما تروح.. أسعار البنزين اليوم .. كل يوم سعر جديد

أسعار البنزين اليوم، يتابع الكثير من المواطنين أسعار البنزين كل يوم، وذلك بسبب الارتفاع الملحوظ في سعر البنزين في الفترة الماضية، وهناك بعض الخدمات المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية ارتفعت تكاليفها على المواطن ومن أهمها هو ارتفاعًا في سعر الكهرباء، والإنترنت، وأيضًا تذاكر مترو الأنفاق، لذلك تزيد المتابعة في الفترة الحالية من المواطن وقائد السيارة بأنه يتوقع زيادة في أسعار البنزين.

زيادة أسعار البنزين في مصر

أعلنت الحكومة المصرية في الفترة السابقة عن زيادة أسعار البنزين وأكدت على الاكتفاء بهذه الزيادة وعدم تطبيق هذه الزيادة على السولار لكي تحافظ على الأسر محدودي الدخل، كما أكدت الحكومة على أنه لا يوجد أي تغير في أسعار البنزين اليوم، وقامت بعض التقارير بالتصريح عن احتمالية وجود زيادة في أسعار البنزين في الفترة المقبلة، حيث يتم اجتماع لجنة التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر لكي تقوم بتحديد أسعار البنزين، وهذه الأسعار تكون مرتبطة بأسعار الأسواق العالمية، حيث إذا وجد تغير في الأسعار العالمية يتم تطبيق الزيادة أو الانخفاض تكون نسبته 10 %، ويكون بسبب التطورات التي تشهدها أسعار النفط العالمية.

أسعار البنزين اليوم

تم إبقاء سعر السولار كما هو دون أي تغيير بعد تطبيق الزيادة الجديدة، حيث إن أسعار البنزين اليوم في مصر كما هي بعد تطبيق الزيادة الأخيرة، وكانت على النحو الآتي: