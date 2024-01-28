كاميرات خيالية عملاق شاومي الجديد ينافس آيفون بقوى.. مواصفات هاتف Redmi Note 13

مواصفات هاتف Redmi Note 13، حيث يعتبر هاتف ريدمي نوت 13 أعلى إصدار من سلسلة هواتف ريدمي نوت الشهيرة التابعة لشركة شاومي، حيث تأتي كاميرا خلفية بدقة 200 ميجا بيكسل، يتمتع الهاتف بالعديد من المواصفات المميزة والأداء القوي المتميز، لكن أيضًا يتسم ببعض العيوب التي يجب معرفتها قبل شراء الهاتف، وذلك لإمكانية تحديد توافق الجهاز مع رغباتك، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم مواصفات هذا الهاتف وأهم عيوبه وكذلك مميزاته.

مواصفات هاتف Redmi Note 13

قامت شركة شاومي بإنتاج نسخة جديدة من هواتف ريدمي بأحدث المواصفات، وهذه المواصفات تتمثل في الآتي:

المعالج لدى هذا الهاتف هو Dimensity 7200 Ultra.

كما تأتي الشاشة بحجم 6.6 بوصة وبدقة 2712*1220 بيكسل

أما الكاميرا الخلفية يوجد فيها ثلاث كاميرات بدقة.

الكاميرا الامامية تأتي بدقة 16 ميجا بيكسل.

تتوفر نسختين واحدة 8 جيجا والأخر 12 جيجا رامات.

مساحة التخزين في هذا الهاتف يتوفر منه مساحة داخلية 256 جيجا أو 512 جيجا.

تحتوي بطارية هذا الجهاز على 5000 امبير فهو يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 120 وات.

مميزات هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس

يتميز هاتف شاومي الجديد بإمكانية عالية وفائقة بالنسبة للأجهزة الأخرى، وتتمثل هذه المميزات في الآتي:

تكون سماعات الهاتف ستيريو ليتمتع المستخدم لإجراء صوت قوي ونقي.

هناك شهادة معتمدة للهاتف بأنه يقام الأتربة والمياه.

تعمل الشاشة بأداء عالي وممتاز وبها انحناء خفيف والوان مشبعة،

كما تقدم أداء عالي تحت أشعة الشمس الكاميرا الخلفية للهاتف.

يتوفر بها إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية وأداء ممتاز وبه وجود الشحن السريع فمن الممكن أن يقوم بشحن الهاتف ويصل إلى 100% في أقل من 20 دقيقة.

عيوب هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس

هناك بعض العيوب الموجودة في هاتف ريدمي نوت 13 برو بلس، هذه العيوب تكمن في الآتي:

الكاميرا الأمامية للهاتف ليست أفضل على الإطلاق فمن المتوقع أن تكون أعلى من 16 ميجا بيكسل.

لا يدعم تشغيل سماعات الاذن لعدم وجود منفذ 3.5 ملم لها.

لا يتوفر على الهاتف أحدث نظام تشغيل الاندرويد وهو 14 ولكن يأتي بإصدار 13.

لا يوجد به مكان لتركيب كارت الميموري.

Redmi هما علامة تجارية لشركة التكنولوجيا الصينية شاومي، شاومي هي شركة تصنيع هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية متنوعة، بينما ريدمي هو إحدى الفئات التجارية التابعة لشاومي وتتركز على إنتاج هواتف ذكية ذات قيمة ممتازة وسعر معقول، هواتف ريدمي مشهورة بتقديمها مواصفات قوية وأداء ممتاز بسعر مناسب، تتميز هواتف ريدمي بتصميمات أنيقة، شاشات ذات دقة عالية، كاميرات جيدة، أجهزة معالجة قوية وبطاريات طويلة العمر، تعتبر سلسلة Redmi Note من أشهر سلاسل هواتف ريدمي.