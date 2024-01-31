لو مش لاقي شغل والفلوس قليلة.. تسجيل العمالة غير منتظمة 1000 جنيه .. هتاخد باكو يستند معاك ويمشي الدنيا

تسجيل العمالة غير منتظمة 1000 جنيه، منحه العمالة الغير منتظمة من المنح التي يتساءل عنها الكثير من المواطنين، لأنها تقوم بدعم المواطن بشكل كبير الذي يعاني من ضعف الدخل وتخفف عليه العبء المالي، لذلك حرصت وزارة القوى العاملة في مصر على أن تقوم بدعم العمالة غير المنتظمة وتقديم لهم منحة قدرها 1000 جنيه، يمكن الحصول عليها بسهولة إذا انطبقت عليك الشروط التي وضعتها وزارة القوى العاملة.

شروط الحصول على منحة ال ١٠٠٠ جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة أن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لدى المواطن، الذي يريد الحصول على منحه العمالة غير المنتظمة التي قدرها 1000 جنيه وهي كالآتي:

يجب أن يكون الشخص مصري الجنسية.

إن يكون المتقدم ليس لديه دخل ثابت شهريًا.

إن يكن الشخص الذي يقدم على المنحة قد بلغ 18 عامًا.

لا يمتلك المتقدم سجلات تجارية باسمه.

يجب أن يكون المتقدم لم يسجل من قبل في التأمينات الاجتماعية أو في سوق العمل.

ضروري تقديم صورة رقمًا قوميًا يكون مسجلًا وموثقًا في وزارة القوى العاملة.

كيفية التسجيل لمنحة ال 1000 جنيه

يمكن للعمالة غير المنتظمة الحصول على مبلغ قدره 1000 جنيه، وهي المنحة التي تقدمها الدولة كمبادرة لمساعدة المواطنين على أن يعيشوا حياة كريمة ومواجهة الغلاء وارتفاع أسعار السلع، فأعلنت وزارة القوى العاملة عن رابط التسجيل الخاص بهذه المنحة، وهذه هي الخطوات التسجيل: