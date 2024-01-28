بشرى سارة عطلة 17 يوم للطلاب في العراق.. وزارة التربية تُوضح السبب

حددت وزارة التربية العراقية مواعيد امتحانات نصف السنة لجميع المراحل الدراسية دون استثناء مرحلة منهم، حيث بدأ البحث حول ما هو سبب عطلة 17 يوم للطلاب في العراق ومتى تبدأ وكل هذا سنتطرق لتوضيحه من خلال موقعنا هذا، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

عطلة 17 يوم للطلاب في العراق

يتساءل كافة الطلاب والطالبات داخل دولة العراق حول ما هي العطلة 17 يوم وما سببها، وتجدر الإشارة إلى أنها العطلة الربيعية للطلاب التي يحصلون عليها عقب انتهاء امتحانات نصف السنة للعام الجاري وتم الإعلان عن تمديدها حتى 17 يوم بدلاً من 14 حيث تبدأ يوم 1 فبراير وتستمر حتى يوم 15 فبراير من ذات الشهر.

متى تنتهي امتحانات نصف السنة 2024

حددت وزارة التربية العراقية مواعيد الامتحانات الخاصة بنصف السنة التي بدأت بالفعل لكافة المراحل الدراسية وبالنسبة لموعد الانتهاء سيكون يوم 31 يناير لعام 2024، وبعد ذلك سيبدأ البحث حول نتائج نصف السنة لكافة المراحل ولكي تتمكن من الحصول عليها اتبع الآتي:

قم بالانتقال إلى رابط وزارة التربية العراقية.

انقر على خانة النتائج ثم اختر الدور الأول الخاصة بنصف السنة.

حدد المرحلة الدراسية التابع لها الطالب.

انقر على تنزيل وستحصل على نتيجتك.

نتائج الثالث المتوسط 2024

لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط لابد من اتباع مجموعة من الخطوات التي جاءت على النحو التالي: