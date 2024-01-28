الزيت والسكر مش هيخلص من النهارده .. خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات 2024

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات 2024، يهتم كثير من المواطنين بالبحث عن طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين، وذلك لما تشهده مصر من الظروف المعيشية الصعبة وخاصة في الفترة الأخيرة، ولقد صرحت وزارة التموين أنه سيتم إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين، وسوف نقوم بتوضيح الخطوات التي يتم من خلالها تسجيل المواليد على بطاقة التموين في السطور التالية.

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2024

لاضافه المواليد على بطاقة التموين يجب إتباع عدة خطوات وهذه الخطوات تتمثل في النقاط التالية:

قم بتسجيل الدخول لموقع وزارة التموين موقع مصر الرقمية من هنا.

كتابة رقم بطاقة التموين الخاصة بالمواطن في الخانة المخصصة له.

النقر على خانة تسجيل فرد جديد في بطاقة التموين.

إدخال جميع البيانات منها اسم الولد واسم الوالدة.

كتابة اسم المولود مع ذكر صلته بصاحب البطاقة.

كتابة الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين.

التأكد من جميع البيانات التي تم إدخالها قبل عملية الإرسال.

النقر على زر الإرسال.

شروط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2024

لقد قامت وزارة التموين بوضع عدة شروط يجب توافرها لكي يتم إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين، وهذه الشروط تكمن في النقاط التالية:

أن يكون معاش المواطن الشهري أقل من 2500 جنيه.

أن يتم اضافة المواليد الذين تبلغ أعمارهم أكثر من أربع سنوات.

عدم إضافة أكثر من طفلين لبطاقة التموين الخاصة بالزوج والزوجة.

عدم زيادة الدخل الشهري للمواطن صاحب بطاقة التموين عن 3000 جنيه.

نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024

لقد قام كثير من المواطنين بالبحث عن نصيب الفرد في بطاقة التموين لعام 2024 ، ولذلك قامت وزارة التموين بتحديد نصيب الفرد والذي تبلغ قيمته حوالي 50 جنيهًا مصري، ويتم صرف كيلو سكر وزجاجة زيت 800 جرام، وسوف يتم صرف باقي السلع التموينية في بداية كل شهر ميلادي بأسعار منخفضة.

يعتبر القطاع التمويني من القطاعات الحيوية في أي دولة، حيث يهدف إلى توفير المواد الغذائية الأساسية والسلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة وبجودة عالية، وفي مصر على وجه الخصوص، يتم إدارة قطاع التموين من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تهدف الوزارة إلى تشجيع الاستدامة والتنمية العادلة في قطاع التموين، وتأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجميع فئات المجتمع.