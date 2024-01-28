ادفع 29 ألف جنيه واستلم شقة بالتقسيط المريح يصل إلي 30 سنة.. طرح شقق الإسكان الاجتماعي الآن 90 مترا

كثير من المواطنين في الفترة الأخيرة قاموا بالبحث عن شقق الإسكان الاجتماعي وكيفية التسجيل للاستفادة من شقق الإسكان، ولقد تم الإعلان من جانب صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه سيتم طرح شقق سكنية في جميع المحافظات لمحدودي الدخل، وسوف نقوم بتوضيح الأوراق اللازمة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي والشروط التي يجب أن تتوافر للتقديم عليها خلال السطور التالية.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين

للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي يجب أن تتوافر جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالتقديم، وهذه الأوراق تتمثل في النقاط التالية:

إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج والزوجة، والتأكد من كونها سارية.

قسيمة الزواج للتقديم.

تقديم شهادة ميلاد لجميع الأولاد.

يجب تقديم الأوراق التي تثبت صافي الدخل الشهري للمتقدم.

يجب إحضار ما يثبت مفردات مرتب الزوجة أما إذا كانت لا تعمل يجب إحضار المستندات التي تثبت ذلك.

تقديم ما يثبت سداد المصروفات وسداد جميع رسوم الحجز.

إحضار جميع الأوراق الخاصة بمصادر دخل إضافية أخرى.

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين

لقد قامت وزارة الإسكان بوضع عدة شروط يجب توافرها عند حجز شقق سكن لكل المصريين، وهذه الشروط تتمثل في التالي:

يشترط في المتقدمين لحجز شقق الإسكان أن يكون سن المتقدم 21 عامًا فأكثر ولا يقل عن ذلك.

لا يزيد سن المتقدم عن 51 عامًا.

عدم زيادة سن الأشخاص الذين وصلوا إلى سن المعاش بحد أقصي عن 75 عامًا.

عدم استفادة المتقدم من شقق الإسكان التي تم طرحها سابقا أو استفادته من الأراضي الزراعية التي تقوم الدولة بطرحها.

تقديم ما يثبت حصول المتقدم على راتب لا يزيد عن 7000 جنيه، ولا يقل راتبه عن 2700 جنيه سواء كان متزوجًا أو غير متزوج.

تقديم ما يثبت إقامة المتقدم وذلك بيتم حجز الشقق تبعًا لمحل إقامة المتقدم أو محل عمله.

شقق الإسكان الاجتماعي في مصر هي مبادرة حكومية تهدف إلى توفير سكن للمواطنين ذوي الدخل المحدود، يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين الحكومة المصرية والهيئة القومية للإسكان، حيث تقوم الحكومة بتوفير الأراضي والتمويل والهيئة القومية للإسكان بإنشاء وتوزيع الوحدات السكنية، حيث تتميز شقق الإسكان الاجتماعي بأنها تقدم بأسعار مدعومة عن طريق الدولة، والتي تكون في متناول الجميع، يتم تحديد معايير وشروط التأهيل للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي وفقاً للدخل وحجم الأسرة.