طاير في السماء وسعره هيزيد أكتر واكتر.. سعر طن الأرز الشعير اليوم

سعر طن الأرز الشعير اليوم، يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر الأرز الشعير على عبر محركات البحث، وذلك قبل الدخول في موسم رمضان وباعتبار أن الأرز من أهم السلع يزداد الإقبال عليها، والسبب في ذلك أن الأسواق الفترة الماضية قد شهدت ارتفاعًا في أسعار الأرز بطريقة ملحوظة سواء كان نوعه رفيعًا الحبة أو عريض الحبة.

أسعار الأرز الشعير اليوم

صرح رئيس شعبة الأرز “رجب شحاتة” بشأن الأخبار المتداولة على السوشيال ميديا بخصوص ارتفاع الأرز في هذه الفترة، أنها مجرد إشاعات وأن سعر الأرز لن يرتفع، وأكد من خلال تصريح تلفزيوني أن سعر كيلو الأرز 30 جنيهًا في السوق، وأن الهدف الرئيسي لهذه الإشاعات هو التخزين، وأضاف “رجب شحاتة” أنه يطالب كل الجهات المسؤولة أن يقوموا بمحاسبة الأشخاص التي تريد عمل مشاكل في الأسواق بسبب الأسعار، وأكد على أنه لا يوجد أي أزمات في محصول الأرز.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

يعتبر الأرز من أهم المحاصيل التي لها أهمية كبيرة جدًا في مصر، حيث يتمتع بشعبية كبيرة لخصائصه المتميزة، فشهد الأرز الشعير اليوم استقرار في السعر، حيث إن الأسعار اليوم في مصر كالآتي:

بلغ الأرز الشعير رفيع الحبة بقيمة حوالي 19 ألف جنيه للطن الواحد.

وصل الأرز الشعير من النوع عريض الحبة بقيمة حوالي 19500 للطن الواحد.

سجل طن الأرز المصري عريض الحبة بحوالي 29800 جنية.

سعر طن الأرز المصري رفيع الحبة بقيمة 28800 جنية.

حقق سعر كيلو الأرز الشعير عريض الحبة حوالي 25 جنية.

بلغ سعر كيلو الأرز الشعير من النوع رفيع الحبة بقيمة 23 جنية.

سعر الأرز الأبيض في الأسواق المصرية إلى 30 جنية.

صرف الأرز في المنافذ التموينية بقيمة 12,6 جنيه لمستحقي بطاقة الدعم.

تختلف الأسعار من منطقة إلى منطقة أخرى، بحيث يتراوح سعر الأرز للمستهلك في الأسواق من 30 جنيهًا إلى 35 جنية، ولن يصل سعره إلى 40 جنية كما وضحت شعبة الأرز.

الأرز الشعير هو نوع من الأرز الذي يتم استخلاصه من حبوب الشعير، يتم استخدام الأرز الشعير في تحضير بعض الأطعمة المشهورة، حيث يتميز الأرز الشعير بقوامه اللزج ونكهته الخفيفة وهو غني بالألياف والمغذيات، كما يعتبر الأرز الشعير خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا خاصًا مثل النباتيين أو السكريين.