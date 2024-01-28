“رغم مقاطعة المصريين لها”.. شركة كوكاكولا وشويبس ترفع أسعار منتجاتها في مصر.. تعرف على هذه الزيادة الان!!

أعلنت شركة كوكاكولا عن ارتفاع أسعارها في الأسواق المصرية من جديد، فيما قد أعلنت أيضاً شركة شويبس هذه الزيادة، وذلك ابتداء من اليوم الأحد 28 يناير، وهذه الزيادة سوف تكون هي الأولي من نوعها في عام 2024، ورغم مقاطعة الدولة المصرية لها بسبب دعمها إلى الدولة الإسرائيلية إلا أنها أعلنت عن هذه الزيادة، إذن وفي هذا المقال سوف نتعرف على اخر الزيادات التي أعلنتها شركتي كوكاكولا وشويبس.

أسعار شركة كوكاكولا الجديدة

وبحسب آخر الأخبار التي أعلنتها شركة كوكاكولا فقد زادت عبوة شويبس 1.75 بنحو 2.5 جنيه لتسجل حوالي 25.5 جنيه، هذا وقد ارتفعت أيضاً عبوة كوكاكولا 2.45 لتسجل 25.5 في الأسواق المصرية، وبذلك سوف يكون ربح التاجر 6 جنيه في كل عبوة منهن، فيما قد رفعت شركة كوكاكولا أسعار البوست ميكس 10 لتر كور، إلى حوالي 800 جنيه، وبذلك سوف يكون ربح التاجر 5.5 جنيه، وضمن هذه التغيرات أيضاً فقد زاد سعر البوست ميكس 20 لتر كور، إلى 1600 جنيه، ويكون صافي الربح 11 جنيه، هذا وقد زادت أيضاً عبوة كور كوكاكولا 0.95 لتر، لتسجل 15.75 جنيه.

بعض الزيادات الأخري

هذا وقد أعلنت شركة بيبسي كولا مصر، عن الزيادات الجديدة داخل الشركة، لتسجل عبوة 300 و 350 ملي زجاج الغير مرتجع إلى حوالي 11.75 جنيه، وجائت هذه الزيادة رغم مقاطعة المصريين لها، وقابل المصريين هذه الزيادة بالغضب الشديد وطالبو بمقاطعة هذه المنتجات بشكل كبير رغم الزيادة التي أعلنت من جانب هذه الشركات.