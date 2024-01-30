استقبل دلوقتي .. تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات التحديث الأخير

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2023 حيث أنها تعتبر قناة أساسية بالنسبة إلى محبي الكرة، وترددها من أكثر الترددات التي يتم البحث عنها بالوقت الحالي لأنها القناة أعلنت أنها ستنقل العديد من المباريات الخاصة بكأس الأمم، ولذا فقد ارتفعت نسبة اهتمام الكثيرين بتنزيلها، وتسعى هذه القناة وبكل جهدها لتوفير كل المباريات إلى الجمهور والمشاهدين، وسنعرفك اليوم على التردد الخاص بهذه القناة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

يود الكثير من الأشخاص معرفة التردد الخاص بقناة الجزائرية الارضية، ولذا سنعرفك عليه بالسطور القادمة:

التردد: ١١٦٨٠.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل التصحيح: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة: اتش دي.

طريقة ضبط التردد الخاص بقناة الجزائرية الأرضية

حتى تقوم بضبط التردد الخاص بقناة الجزائرية عليك القيام ببعض الخطوات المتمثلة فيما يلي:

انقر فوق الزر الخاص بالقائمة بالريموت.

انتقل بعدها لخيار البحث أو التركيب.

انتقل بعد ذلك للبحث اليدوي أو الخيار الخاص بالترددات.

قم بإدخال كل من التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل التصحيح.

انقر فوق زر البدء أو البحث.

ستظهر لك بعد البحث قناة الجزائرية ضمن قنواتك.

مزايا قناة الجزائرية الأرضية

هناك عدة مزايا تتميز بقناة الجزائرية الأرضية وجعلتها واحدة من القنوات المهمة بالجزائر، ومن أهم تلك المزايا ما يلي: