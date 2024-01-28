التسجيل في الحج الميسر بالكويت 2024.. ما هي الشروط والخطوات؟

اهتمام كبير بالكويت بكل ما يتعلق بعملية التسجيل في الحج الميسر، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية عن إطلاق موقع إلكتروني متخصص من أجل مساعدة المواطنين الراغبين في السفر لأداء مناسك الحج، وأكدت الوزارة أن التسجيل سيكون سهلًا من أجل تمكين الأفراد من القيام بعملية دون تعقيدات.

التسجيل في الحج الميسر

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن التسجيل في الحج الميسر سيكون متاحًا للجميع ولكن بشرط توافر الشروط التالية:

أولًا: أن يكون صاحب التسجيل كويتي الجنسية.

ثانيًا: أن تكون تلك المرة الأولى التي سيقوم فيها بأداء الحج.

ثالثًا: أن يتراوح عمر الراغب في التسجيل في الحج ما بين الثمانية عشر عام إلى خمسة وستون عام.

رابعًا: أن يكون قد تحصن واتخذ كافة الجرعات المعتمدة ضد فيروس كورونا.

خامسًا: أن يتطلع الراغب في التسجيل على كافة الشروط والمعايير التي حددتها المملكة العربية السعودية للحج.

التسجيل في الحج 2024 بالكويت

الآن يمكنك التسجيل لأداء مناسك الحج من خلال الخطوات التالية:

توجه إلى موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. عليك الضغط على تسجيل جديد للحج. عليك الاختيار ما بين السفر بمرافقين أو السفر بدون مرافق. الآن قم بالضغط على “استمرار التسجيل”. قم باستكمال البيانات المطلوبة للتسجيل وعلى رأسها الرقم المدني، والرقم المتسلسل، وتاريخ الميلاد والعمر، والاسم وكافة التفاصيل الأخرى. علي اختيار الحملة، وإضافة اسم الحملة. حدد التحصين أو عدم التحصين. وحدد إذا ما كانت تلك أول رحلة حج أم سبق وقمت بالحج من قبل. أضف رمز التحقق المرئي. أخيرًا استكمل عملية التسجيل حسب التعليمات الموجودة على الموقع.

يمكنك أيضًا أن تقوم بالاستعلام عن التسجيل الخاص بك من خلال الخطوات التالية: