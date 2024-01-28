منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، هي الجهة الوحيدة المعنية بنشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، والذي يعد واحد من أهم برامج الدعم الحكومي الذي يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا من أجل دعمهم ماليًا لتوفير حياة أفضل للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق في الوقت الحالي.

منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن منصة مظلتي هي الجهة الوحيدة التي تتبع الوزارة، والتي تهتم بنشر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا: عليك التوجه إلى منصة مظلتي.

ثانيًا: قم بإدخال بياناتك لكي تسجل دخول على المنصة.

ثالثًا: الآن حدد رقم الوجبة التي ترغب في الاستعلام عن الأسماء فيها.

رابعًا: استكمل باقي بياناتك في الخانات الفارغة.

خامسًا: عليك الضغط على “بحث” من أجل إيجاد ملفات وكشوف أسماء المشمولين بالرعاية.

سادسًا: قم بتحميل كشوف الأسماء وأبدأ بالبحث عن اسمك بينهم.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن للأسر التقديم الآن من أجل الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق وذلك في حال توافر الشروط التالية:

أن يكون المواطن عراقي الجنسية. أن يكون مقيمًا بالكامل داخل العراق. أن يكون عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد أو أكثر. أن يقر ويلتزم صاحب الطلب بتسجيل كافة البيانات الصحيحة، ورفع المستندات اللازمة للتسجيل.

وأكدت وزارة العمل أن القبول في الرعاية الاجتماعية لا يتعلق بالأسبقية في التقديم، بل يتعلق بتوافر الشروط والمستندات المطلوبة من أجل عملية التسجيل.