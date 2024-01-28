مبروك للجميع.. نتيجة الشهادة الأعدادية 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب العديد من الأهالي والطلاب ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية حيث قام بأداء الأمتحان عدد مليون ومئتي الف طالب وطالبة، وبعد أن قام الطلاب بالأنتهاء من الأمتحان ثم بعدها بدء المعلمون مرحلة تصحيح الأوراق وبعدها يتم عملية التدقيق وأظهار نتيجة الطلاب، ومن المقرر أن يتم الأنتهاء من تصحيح كراسات إجابات الطلاب وأعلان النتيجة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2024.

نتيجة الشهادة الأعدادية 2024

من المتعارف عليه في وزارة التربية والتعليم المصرية أنها تكلف كل محافظة بإعلان النتائج الخاصة بالمدارس التي بها كل عام علي مستوي مديريات جمهورية مصر العربية، حيث يتم أعلان النتيجة للشهادة الأعدادية بعد أعتمادها من السيد المحافظ لكل محافظة وليست الوزارة واليك بعض الراوبط التي يمكنك من خلالها الوصول لنتيجة الشهادة الأعدادية الخاصة ببعض المحافظات:

نتيجة محافظة المنيا يمكنك الوصول اليها بالضغط هنا.

نتيجة محافظة الشرقية يمكنك الوصول اليها بالضغط هنا.

نتيجة محافظة بني سويف يمكنك الوصول اليها بالضغط هنا.

نتيجة محافظة أسيوط يمكنك الوصول اليها من خلال الضغط هنا.

نتيجة محافظة سوهاج يمكنك الوصول اليها من خلال الضغط هنا.

درجات مواد الشهادة الأعدادية

من المتعارف عليه في مصر أن الدرجة الكلية المقررة للشهادة الأعدادية هي 140 درجة مقسمة علي خمسة مواد يدرسهم الطلاب في الفصل الدراسي الواحد واليك تفاصيل درجات المقررات الدراسية للشهادة الأعدادية 2024: