pdf.. كشوف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq

حرص العديد من المواطنين بالعراق التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية، ويتم التساؤل على طريقة الاستعلام على المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024، وقد تم التوضيح بانه يمكن لكافة المستفيدين الاستعلام من خلال الموقع الالكتروني الخاص بمنصة مظلتي، كما انه يود بعض المواطنين التعرف على المستندات التي يجب تقديمها لصرف الوجبة، كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على التفاصيل كاملة.

المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

تساءل العديد من الأشخاص بعد التقديم على خطوات الاستعلام على المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي من خلال الضغط على الرابط .

اختيار الاستعلام على المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، يتم ظهور بعض البيانات الخاصة بالمستفيد التي يجب تسجيلها بالطريقة الصحيحة.

اختيار المنطقة السكنية التابع لها المستفيد من البرنامج.

الضغط على رقم الوجبة المتقدم لها الشخص المستفيد.

ثم الضغط على استعلام، سيتم ظهور كافة الأسماء المقبولين في هذه الوجبة.

ما هي الاوراق المطلوبة للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية

بعد أن أوضح برنامج الرعاية الاجتماعية خطوات الاشتراك في البرنامج، يتساءل الكثير من المستفيدين على المستندات التي يجب تقديمها للموافقة على الاشتراك في البرنامج، وهى كالتالي:

يجب على الشخص تقديم البطاقة الشخصية العراقية للمستفيد.

من الضروري تقديم وثيقة تفيد بالراتب الشهري التي تحصل عليه الأسرة.

ويجب توضيح أيضا عدد أفراد الاسرة.

يجب تقديم البطاقة التموينية للمستفيد.

كما أنه يجب إرفاق شهادة السجل المدني للمتقدم.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

بعد ان أوضحت هيئة الرعاية الاجتماعية الأوراق المطلوبة للاشتراك في البرنامج، يتساءل بعض الأشخاص التي تود الاشتراك على شروط التسجيل، وهي كالتالي: