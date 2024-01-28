WWE.. موعد عرض رويال رامبل 2024 Royal Rumble وجميع القنوات الناقله بجوده عاليه HD

يترقب الكثير من عشاق ومتابعي المصارعة WWE عن موعد عرض رويال رامبل 2024، مهرجان رويال رامبل أول حدث عالمي في اتحاد المصارعة الحرة الترفيهية خلال هذا العام الجاري، والذي يرمق كوكبة من النزلات الساخنة، بالإضافة إلى أن المهرجان سيشارك فيه بعض المفاجآت والنجوم الذين قرروا العودة مرة أخرى، ومنهم (راندي اورتن ، ذا روك وإم بانك)، يشارك أيضا أبطال جدد سنتعرف عليهم في عرض راسلمانيا 2024، في السطور التالية سنوضح لكم التفاصيل الكاملة للمهرجان وموعد العرض.

موعد عرض رويال رامبل 2024

هذا العام الجاري في اليوم الأحد الموافق 28/1/2024 يقام عرض رويال رامبل 2024 (royal Rumble)، حيث سوف يتم العرض التمهيدي في الساعة 3:00 صباح يوم الأحد بتوقيت القاهرة، الساعة 4:00 فجرا يوم الأحد بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لعرض رويال رامبل 2024

يتم بث مباريات رويال رامبل 2024 في كافة أنحاء العالم العربي والدولي، على القنوات التالية:

في الولايات المتحدة الأمريكية عبر قناة peacock.

في الوطن العربي عبر قناة VIP وقناة SSC three HD.

في أستراليا عبر قناة binge.

في الهند عبر قناة Sony ten، 3 Sony ten 1.

مباريات عرض رويال رامبل 2024

البطولة العالمية بلا منازع رومان رينز ضد راندي اورتن ضد اي جي ستايلز ضد لوس انجليس نايت.

بطولة الولايات المتحدة الأمريكية: كيفين أوينز ضد لوجان بول.

المنافسة النسائيه: بال ضد بريانكا بلير ضد بيكي لينش.

أين يقام مهرجان رويال رامبل 2024؟

يقام عرض رويال رامبل 2024 في مدينة سان بطرسبرغ في الولاية الأمريكية فلوريدا صالة تروبيكانا فيلد، بالإضافة إلى أن العرض يمتد لمدة خمس ساعات تقريبا.