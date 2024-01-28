رسمياً.. شركة كوكاكولا تقرر زيادة أسعار منتجاتها في السوق المصري رغم المقاطعة| تعرف على الأسعار الجديدة

منذ أن بدأت الأحداث الراهنة فقد إلتزم عدد كبير من المصريين بمقاطعة منتجات كوكاكولا، ومع ذلك تستمر شركة كوكاكولا برفع أسعار المشروبات الغازية مع بداية عام 2024، حيث قد أشارت شركة كوكاكولا أن هذه الأسعار، هي الأسعار الأولى التي تقوم بزيادتها منذ بداية العام الجديد، ولذلك سوف نوضح لكم أسعار المشروبات الغازية من شركة كوكاكولا والمنتجات الأخرى التابعة لها، فتابعوا معنا قراءة هذا المقال لتتعرفوا على هذه التفاصيل.

أسعار منتجات كوكاكولا في السوق المصري

تداولت العديد من المواقع عبر الأنترنت أن مشروب كوكاكولا قد زاد في السعر، وارتفاع سعر مشروب شويبس التابع لشركة كوكاكولا أيضا وإليكم أهم هذه الأسعار في النقاط التالية:

أكدت الأخبار أنه من يوم الأحد الموافق 28 من شهر يناير لعام 2024، سوف يكون سعر مشروب شوبيس حوالي 5 جنية مصري وذلك لسعة الزجاجة 1.75 لتر.

أما عن عبوة كوكاكولا التي تبلغ سعتها حوالي 2.45 جنيه فيبلغ سعرها بعد الزيادة حاولي 25.5 جنية مصري.

بينما وصلت سعر زجاجة كور كوكاكولا والتي يبلغ سعتها 0.95 لتر فيبلغ قيمة سعرها بعد الزيادة حاولي 15.75 جنية مصري.

وبذلك سوف تطبق هذه الأسعار من غدا في كافة المحلات التجارية.

زيادة العبوات ميكس من شركة كوكاكولا

كما سوف نشير إليكم إلى الزيادة التي تم تطبيقها على العبوات التي يوجد بها 10 لتر كوكاكولا كور و20 لتر أيضا، وإليكم هذه الأسعار موضحه مع توضيح الربح منها.

يبلغ سعر ميكس الحجم الذي يوجد به 10 لتر من بوست ميكس كوكاكولا كور 800 جنيه مصري، لتكون قيمة الربح حاولي 5.50 جنية مصري.

أما عن سعر الميكس 20 لتر كور فيبلغ سعره 1600 ليكون حجم ربح تأجر التجزئة تقريبا 11 جنية مصري.

وسوف يتم البيع بهذه الأسعار من يوم الأحد 28 يناير.

زيادة الأسعار بدءاً من الأحد

أعلنت شركة كوكاكولا اليوم عن قرارها بزيادة أسعار منتجاتها في الأسواق المحلية اعتبارًا من يوم غد، الأحد، الموافق 28 يناير 2024، وتأتي هذه الزيادة في إطار التغيرات الاقتصادية والتكاليف الإنتاجية التي تواجهها الشركة، وتشمل هذه الزيادة ارتفاع سعر عبوة شويبس بحجم 1.75 لتر من 22 جنيهًا إلى 24.5 جنيهًا، مما يعكس زيادة قدرها 2.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار عبوات كوكاكولا بحجم 2.45 لتر لتصل إلى 25.5 جنيه، أما بالنسبة لمنتجات أخرى سجلت أسعار بوست ميكس بحجم 10 لتر عند مستوى 800 جنيه، فيما ارتفع سعر بوست ميكس بحجم 20 لتر إلى مستوى 1600 جنيه وشهدت عبوة كور كوكاكولا بحجم 0.95 لتر زيادة لتصل إلى مستوى 15.75 جنيه.