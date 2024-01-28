“بالرقم الامتحاني” موقع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا الوزاري ووزارة التربية العراقية

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا يزداد البحث عنها، وذلك لأن هناك العديد من الطلاب وأولياء أمورهم يبحثون عن النتيجة، ويأتي ذلك في إطار اقتراب موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، لذلك حددت وزارة التربية والتعليم العراقية المواقع التي يتم من خلالها الاستعلام عن النتيجة وهم الموقع الرسمي لها وموقع نتائجنا.

موقع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول موقع نتائجنا

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول pdf صرحت الوزارة أن الاستعلام عنهم يتم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، ويأتي هذا في إطار حرص الوزارة على عدم تجمع عدد كبير من الطلاب أمام المدارس، كما أكدت الوزارة أن فور انتهاء الطلاب من الامتحان سيتم رصد جميع الدرجات والإعلان عنها رسميًا، أكدت أيضًا الوزارة أن ما يتم نشره على بعض منصات التواصل الاجتماعي غير صحيح، لأن الوزارة لم تعلن عن النتائج إلا على المواقع الرسمية، وأشارت أن ما أعلنت عنه هو طريقة الاستعلام عن النتيجة بشكل إلكتروني فقط، ولم تعلن عن النتيجة إلا بعد انتهاء تصحيح الأوراق، وذلك لضمان المصداقية وأن يحصل كل طالب على درجات كاملة دون نقصان أي درجة.

نتائج الثالث متوسط نتائجنا

تعتبر منصة نتائجنا واحدة من أشهر المنصات التعليمية العراقية التي يتم من خلالها الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 لذلك كل ما عليك هو السير على الخطوات التالية عند الاستعلام: