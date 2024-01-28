“وجبة يناير” رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf 2024 عبر مظلتي اخر تحديث

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وجبة يناير والتي لم يتم إعلانهم حتى الآن، حيث تم تقديم الكثير من الطلبات من قبل المواطنين من أجل أخذ هذا الدعم، واستقبلت الوزارة العراقية هذه الطلبات، وهي الآن تقوم بعملية الفحص لتقرر من الذي يستحق ويستوفي فيه الشروط الموضوعة، والوزارة تعمل الآن على توفير المبلغ اللازم لصرف هذا الراتب من قبل المواطنين، وكل من ينطبق عليه الشروط سوف يتم الموافقة له على صرف هذا الراتب، وإليكم كافة التفاصيل عن هذا الموضوع.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 وجبة يناير

الاستعلام عن وجبة شهر يناير في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم ينتظر أكثر من 200 ألف أسرة راتب اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، ونظراً لهذه الظروف تحرص العراق دائماً على توفير راتب شهري للمواطنين المحتاجين لاعانتهم على ظروف الحياة الصعبة وتحسين حالتهم الاجتماعية، الاستعلام عن المرشحين للحصول على هذا الدعم، من خلال هذه الخطوات وهي:

أولا قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية .

أو الذهاب إلى منصة مظلتي.

سيفتح أمامك الصفحة الرئيسية للموقع، فقم منها بالدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

ومنها قم باختيار هيئة الرعاية الإجتماعية.

ثم اختر بند ” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

ثم بعد ذلك حدد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

وقم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة بشكلٍ صحيح لإتمام عملية الاستعلام، والتي منها اسم المحافظة.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على كلمة ” استعلام”.

سوف تظهر لك الكشوف فقم بتحميلها.

وبعد تحميلها وفتحها قم بالبحث عن اسمك.

موعد اعلان وجبة يناير 2024

من خلال التصريحات التي صرحت بها الوزارة العراقية والشئون الاجتماعية عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf، انه سوف يتم الإعلان عن مستحقين دعم وجبة يناير خلال الأيام القادمة، وأنه بعد الانتهاء من إعداد مبالغ هذه الوجبة للمستفيدين سوف يتم بدء صرف الرواتب للمواطنين المقبولين، وتتم عملية الصرف عبر مكاتب البريد الموجودة بالعراق بأكملها.