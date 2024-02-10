“اخر الاخبار” تردد قناة الجزيرة نايل سات 2024 تابع كل ما هو جديد من الأحداث العربية والعالمية الان

استقبل تردد قناة الجزيرة نايل سات 2024 الذي يعد من اكثر تردد القنوات التي ازداد البحث عنها في جميع أنحاء العالم العربي، وذلك بسبب تميز هذه القناة في نقل الأخبار على المستوى العالمي والمحلي، فهي تحتل الصدارة بين أفضل القنوات الاخبارية وتقوم بعرض العديد من البرامج التي تتمتع بالمهنية والحيادية، وتحرص على عرض أبرز الأحداث السياسية والاقتصادية التي تؤثر على المنطقة العربية وتقدم الكثير من البرامج المتخصصة والمتنوعة.

تردد قناة الجزيرة نايل سات 2024

يمكن بسهولة تنزيل تردد قناة الجزيرة الجديد 2024 حيث أنها تعد من أهم القنوات الإخبارية وتتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، حيث تعد أسرع قناة في نقل الأحداث التي تهم كل مواطن عربي وتقدم اخبارها بمهنية عالية واحترافية، وتقوم بتغطية أهم الأحداث الساخنة في المنطقة على مدار اليوم ويمكن تنزيل تردداتها على مختلف الاقمار الصناعية من خلال البيانات التالية:

تردد القناة على نايل سات

تردد القناة: 10971.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد على عرب سات

تردد القناة: 12520.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على هوت بيرد

تردد القناة: 12111.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد القناة على سهيل سات

تردد القناة: 11045.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

طريقة تنزيل تردد قناة الجزيرة Hd نايل سات

يمكن تحميل تردد قناة الجزيرة عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة، وهي كما يلي: