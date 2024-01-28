“هتتفرج من غير ما تدفع شلن!!” قنوات تنقل مباراة مصر والكونغو مجانا اليوم في كأس امم افريقيا على جميع الاقمار

تزايدت عمليات البحث بين المواطنين عن أشهر قنوات تنقل مباراة مصر والكونغو مجانًا حيث تأهلت مصر بصعوبة بعد تحقيقها ثلاث تعادلات في دور المجموعات، وكانت مصر جزءًا من المجموعة الثانية التي تضم أيضًا غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر، ولهذا سوف نستعرض قنوات تنقل مباراة مصر والكونغو مجانا، وتوقيت المباراة عبر السطور القادمة.

قنوات تنقل مباراة مصر والكونغو مجانا

أما عن قنوات تنقل مباراة مصر والكونغو مجانا، فسنقدم لكم عدة قنوات فضائية ستنقل لكم المباراة بكاملها دون دفع أي رسوم:

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قنوات TV 5.8 (مفتوحة) القمر الصناعي تركسات 42 شرقاً

تردد 12356 H معدل ترميز 7100

تردد 12346 H معدل ترميز 9600

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة TRT (مفتوحة)

قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة)

قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو

والجدير بالذكر أن الرأس الأخضر المجموعة الثانية قد تصدر برصيد سبع نقاط، بينما واجه المنتخب المصري صعوبات بعد تعادله في المباراتين الأولى والثانية أمام موزمبيق وغانا بنتيجة هدفين في كل مباراة، وكما انتهت مباراته الثالثة أمام الرأس الأخضر بتعادل بهدفين، وبالرغم من تعادل غانا و موزمبيق في الجولة الثالثة، مما جعل لكل منهما نقطتين فقط، إلا أن المنتخب المصري تأهل كثاني في المجموعة حيث استفاد من تلك النتائج.

موعد مباراة مصر والكونغو

في صدد حديثنا عن قنوات تنقل مباراة مصر والكونغو من المتوقع أن يخوض المنتخب المصري مباراته في الدور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024، ويتم إقامة البطولة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية. يتوجب على الجماهير الراغبة في متابعة اللقاء الاشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية، والتي تحمل حقوق نقل البطولة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط. يجدر بالذكر أن هذه القنوات مشفرة وتتطلب اشتراكاً لمتابعة برامجها.