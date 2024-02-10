لينك pdf معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق 2024 تحميل الكشوفات الاخيره عبر مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يبحث عنها عدد كبير من المتقدمين على برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث حددت الوزارة بعض الشروط التي من بينها أن تقدم الأوراق والمستندات المطلوبة إذا كانت المتقدمة مطلقة، أو أرملة، أو أم لأيتام، ولا يتجاوز عدد أفراد العائلة 4 أفراد، مع إرفاق كافة الوثائق التي تثبت الحالة الصحية للشخص المتقدم إذا كان من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

لينك اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 يتم الاستعلام عنهم بكل سهولة من خلال منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أن هذه المنصة من أشهر المنصات الإلكترونية التي تقدم خدماتها إلى المواطنين العراقية، وهذه هي خطوات الاستعلام:

الدخول إلى موقع منصة مظلتي .

الدخول إلى قسم “الرعاية الاجتماعية”.

النقر على خانة “أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية”.

إدارج الدفعة والوجبة التي ترغب في الحصول عليها.

كتابة المحافظة التابع لها.

إكمال باقي البيانات المطلوبة.

الضغط على خيار”الاستعلام”.

اضغط على خيار”تحميل ملف المستفيدين من الرعاية الاجتماعية”.

أنتظر حتى يتم تحميل هذه الملف على هاتفك.

ومن خلال هذا الملف قم بالبحث عن اسمك، لمعرفة إذا تم اختياره أم لا.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

وزارة العمل العراقية صرحت عبر المواقع الرسمية لها، أنها تقوم الآن بتجهيز كشوفات اسماء الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية 2024 وبالفعل قامت بفرز كافة المتقدمين وتم اختيار الأسماء التي تستحق الدعم المادي بعناية شديدة، ويأتي هذا في إطار حرص الحكومة العراقية على تقديم الدعم إلى الأسر المحتاجة والتي تعاني من الدخل المحدود بالعراق، وذلك حتى تستطيع كل أسرة من توفير متطلبات الحياة الأساسية التي يحتاج لها، ولذلك تكون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حريصة جدًا على انتقاء أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية قبل تحميل كشوفات بأسمائهم على المواقع الرسمية للوزارة.