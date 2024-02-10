موقع results.mlazemna استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول من وزارة التربية والتعليم بالعراق

موقع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول من أكثر المواضيع التي تصدرت محركات البحث خلال الفترة الماضية في العراق، وذلك بعدما بدأ الطلاب امتحانات الدور الأول لعام 2024 أمس الموافق يوم الأحد 21 من شهر يناير الجاري، لذلك نجد حماس كبير بين الطلاب أولياء الأمور في معرفة نتائجهم على الرغم من أن الامتحانات مازالت في أول الأيام.

موقع نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول

كشوفات نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول يمكن الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك لأن الوزارة أطلقت هذه المنصة الإلكترونية بهدف توفير الوقت والجهد على الطلاب عند ظهور النتيجة، وهذه هي خطوات الاستعلام:

توجه إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم العراقية .

أو الدخول إلى موقع “نتائجنا”

إدخال رقم امتحان الخاص بالطالب مع كتابة رقم الجلوس في الخانات المحددة.

إدراج باقي المعلومات المطلوبة بشكل صحيح والتأكد من صحة البيانات المدخلة.

تحديد خيار الدور الأول.

ثم قم باختيار “نتائج الثالث المتوسط”.

انقر على زر”الاستعلام”.

بعدها مباشرة سوف تظهر أمامك النتيجة بالتفصيل.

رابط نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2024

إن نتائج الثالث متوسط بالعراق تمثل أهمية كبيرة لدى الطلاب، وذلك لأن هذه المرحلة تأهل الطلاب إلى الانتقال إلى المرحلة الثانوية، لذلك نجد حالة من القلق والترقب الشديد بين الطلاب أثناء أداء الامتحانات، وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أن طلاب الصف الثالث الاعدادي قد بدأوا أول امتحانات الترم الأول أمس، لذلك فإن النتيجة لن يتم الإعلان عنها إلا بعد انتهاء جميع الطلاب من أداء الامتحانات في كافة المحافظات العراقية، لذلك بدأت الوزارة الاستعداد من الآن في تجهيز المنصات التي تساعد الطلاب في الاستعلام عن نتائجهم بكل سهولة ويسر من خلالها.