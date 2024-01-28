PDF اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل العراقية

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024 محركات البحث، وذلك لأن برنامج الرعاية الاجتماعية أحد البرامج التي تشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق وتوفر احتياجات المعيشة الأساسية، وقد قامت الوزارة بصرف إعانة حوالي 46768 أسرة بالعراق من أجل رفع مستوى معيشتهم حتى يستطيعون مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.

اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يرغب عدد كبير من مواطني العراق إلى اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024 وذلك بعد أن قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بإطلاق الوجبة السابعة لشهر يناير 2024، ويساهم هذا البرنامج في تخفيف العبء الاقتصادي عن العديد من المواطنين الذين يتقدمون للحصول على الدعم المالي، وهذا يعبر عن مدى تفاني الوزارة في تلبية احتياجات المتقدمين لتلك الرعاية الاجتماعية، وتأكيدها على توفير الدعم للأفراد الذين يحتاجون إلى مساعدة مالية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

إلى جانب ذلك وضعت الوزارة شروطا للقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي :

أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية العراقية.

كما يجب أن يتراوح عمر الرجال المتقدمين مابين 18 و60 عامًا، وبالنسبة للنساء، يجب أن يكون عمرهن ما بين 15 و55 عامًا.

أن يكون المتقدم مصابًا بأمراض مزمنة أو يعاني من إعاقة، أو ينتمي إلى الفئات المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وتلك الشروط تعكس التحديد الدقيق للمستحقين لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024

يمكن لكافة المواطنين بالعراق الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

أو انتقل إلى منصة مظلتي.

اكتب بعد ذلك اسمك ورقم الهوية الوطنية الذي يكون ساري الصلاحية.

النقر على الوجبة والدفعة التي تقدم إليها في برنامج الرعاية الاجتماعية.

أدخل بعد ذلك البيانات الخاصة بالمتقدم في الحقول الخاصة.

انقر بعد ذلك على زر البحث.

ومن خلال تلك الخطوات السابقة يمكن للمواطنين التحقق من كونهم مقبولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية أم لا.