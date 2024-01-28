تردد قناة الجزائرية الرياضية المفتوحة الناقلة لبطولة امم افريقيا 2024 .. ونقلها لمباراة مصر والكونغو

تردد قناة الجزائرية الرياضية الارضية الناقلة لمباريات البطولة الافريقية علي النايل سات ، حيث تم الإعلان عبر صفحة الجزائر الأرضية الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي عن قائمة المباريات التي ستقوم القناة بنقلها في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم وجاء ذلك تلبيةً للطلب الكبير من المواطنين في مصر، الذين بحثوا في الساعات الأخيرة على محركات البحث الشهيرة مثل جوجل وفيسبوك، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، لمعرفة ما إذا كانت قناة الجزائر الأرضية المفتوحة ستبث مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية في دور الـ16 من البطولة.

قناة الجزائرية الرياضية الناقلة لمباريات بطولة افريقيا

كانت قناة الجزائر الأرضية المفتوحة، التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، قد اكدت نقل مباراتي منتخب نيجيريا والكاميرون، وكذلك مباراة كوت ديفوار والسنغال في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم كما أشارت القناة إلى أنها لن تنقل مباراة منتخب مصر والكونغو التي ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة مساء اليوم الأحد، الموافق الثامن والعشرين من يناير الحالي، وكذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة في كوت ديفوار، حيث تستضيف كوت ديفوار بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسختها الـ34.

تردد قناة الجزائرية الرياضية الناقلة للبطولة الافريقية

لمتابعة المباريات التي ستنقلها قناة الجزائر الأرضية المفتوحة في بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد والإعدادات التالية:

– القمر الصناعي: نايل سات.

– التردد: 11680.

– معدل الترميز: 27500.

– الاستقطاب: افقي.

ستنقل القناة مباراتين من دور ربع النهائي، ومباراتين من دور النصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وأخيرًا مباراة النهائي.