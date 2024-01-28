“قدم الآن” .. تعرف على أهم الشروط المطلوبة للتسجيل في ” المساعدات الظرفية في تونس” 2024 وأهم الوثائق المطلوبة

تُعتبر المساعدات الظرفية في تونس واحدة من أشكال الدعم المالي التي تُقدم للأسر ذات الدخل المنخفض داخل البلاد، بهدف تحسين مستوى حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويتم صرف هذا الدعم وفقًا لمجموعة من الشروط، والتي سنقدمها لكم في هذا المقال، إضافةً إلى الوثائق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على الدعم، كما يُقدم هذا الدعم المالي بهدف تحقيق حياة كريمة للأسر ذات الدخل المحدود، ويشترط الالتزام بشروط محددة لضمان توجيه الدعم إلى الحالات التي تحتاج إليه بشكل أكبر، بل يلزم الراغبين في الحصول على هذا الدعم تقديم مستندات معينة للتأكيد على استحقاقهم للدعم.

شروط التسجيل في المساعدات

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية عن مجموعة من الشروط الضرورية للتقديم للحصول على المساعدات الظرفية، ومن بين هذه الشروط:

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية التونسية.

يتعين على المتقدم الإقامة الدائمة في التراب التونسي بشكل دائم.

يجب أن يكون المتقدم تابعًا لأحكام الأسر المخضعة للسلطة الوطنية.

ينبغي أن يكون المتقدم منتسبًا إلى برنامج الأمان الاجتماعي.

يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة بحاجة فعلية للمساعدة.

يجب أن تكون الأسرة ذات دخل محدود ومنخفض

الوثائق المطلوبة للتقديم

تتطلب عملية التقديم للمساعدات الظرفية تقديم ملف يحتوي على الوثائق الضرورية لتوثيق الحالة الاجتماعية أو الصحية للأسرة، حيث يجب أن يتضمن ملف التقديم الوثائق التالية: