بالألوان.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 ترم اول عبر بوابة التعليم الاساسي cairo.gov.eg

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024، حيث أن النتيجة هي أكثر الأشياء التي تشغل بال عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بعد الإنتهاء من أداء الاختبارات، وكان الطلاب في صفوف النقل من المرحلة الابتدائية ومن ضمنهم الصف الخامس قد قاموا بأداء الامتحانات الخاصة بانتهاء الترم الأول خلال شهر يناير الحالي، وفي انتظار الإعلان عن النتائج واستخراجها.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

بعد أن انتهت العمليات الخاصة بتصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، تم الإعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024، وقد وفرت وزارة التعليم أكثر من طريقة وذلك حتى يستطيع ولي الأمر اختيار الطريقة التي تناسبه لكي يتمكن من معرفة النتيجة الخاصة بأبنه، ومن أهم الطرق التي يتم استخدامها في استخراج النتائج هي:

الاتصال عبر الهاتف الأرضي على الرقم 09000100، واتباع جميع الخطوات وإدخال البيانات التي يتم طلبها.

الاتصال من الهاتف المحمول على الرقم 5757 وإدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب، أو يمكن إرسال رسالة تحتوي على جميع البيانات للطالب على نفس الرقم.

التوجه إلى المدرسة التي ينتمي إليها الطالب والحصول على النتيجة منها.

استخراج النتيجة إلكترونيًا من خلال البوابة التي تقدم جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعليم الأساسي.

استخراج النتائج الخاصة بالصف الخامس إلكترونيًا

يستطيع أولياء أمور الطلاب في الصف الخامس من التعليم الإبتدائي الحصول على النتائج الخاصة بأبنائهم إلكترونيًا، وذلك من خلال البوابة الرقمية التي تم تخصيصها من أجل تقديم الخدمات الإلكترونية التي تتعلق بالتعليم الأساسي، ولكي يتم استخراج النتائج يحب القيام بالآتي: