تردد القناة الجزائرية الارضية 2024 لمشاهدة مباراة مصر والكونغو في كأس الأمم

الكثير من جمهور محبي الساحرة المستديرة يرغبون في ضبط تردد القناة الجزائرية الارضية، وذلك من أجل الاستمتاع بمباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، خاصة أن القناة تبث المباريات بشكل مجاني، في حين أن المباريات تبث حصريًا على قنوات بين سبورت القطرية المدفوعة، وبالتالي يبحث الجميع عن خيارات مجانية من أجل المشاهدة.

تردد القناة الجزائرية الارضية

يرغب الكثير من محبي كرة القدم ضبط تردد القناة الجزائرية الارضية وذلك من أجل مشاهدة المباريات والمنافسات في كأس الأمم الأفريقية، إليك قيم تردد القناة الجزائرية:

على القمر الصناعي نايل سات.

على التردد 11680.

باستقطاب عمودي.

معادل ترميز 27500.

معامل تصحيح خطأ 3 /4.

جودة القناة أتش دي.

فك شفرة القناة 11000000000000 أو 1100001100000000.

أما عن طريقة ضبط القناة فهي كالتالي:

قم بالضغط على زر القائمة من جهاز التحكم. بعدها الإعدادات. ثم الإدخال اليدوي. الآن عليك كتابة قيم التردد وتحديد باقي الخيارات كما ذكرنا من قبل. ثم اضغط على “بحث” وبعد انتهاء عملية البحث الضغط على “حفظ التغييرات”. ولفك الشفرة الخاصة بالقناة، اضغط على القائمة. وبعدها الإعدادات. ثم اكتب كلمة السر والتي غالبًا ما تكون 1111 أو 0000. الآن عليك كتابة الشفرة السابقة.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم

من المقرر أن تقام مباراة المنتخب المصري ومنتخب الكونغو الديمقراطية اليوم، في أولى منافسات المنتخب المصري في الدور الـ 16، وقد تحدد موعد المباراة ليكون اليوم الأحد الثامن والعشرين من يناير 2024 في تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، لذا اضبط القناة من أجل مشاهدتها.

وتذكر أن القناة على القمر الصناعي اسمها National Programme.