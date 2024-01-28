مفتوح الان.. قانون الالتحاق بعائل الكويت 2024 الشروط والمستندات المطلوبه للتقديم

كشفت الحكومة الكويتية عن قانون الالتحاق بعائل الكويت 2024، وقد فتحت الحكومة باب التقديم حيث أنه سيبدأ في الثامن والعشرين من يناير، وذلك في جميع الإدارات المسؤولة عن الشؤون التي تتعلق بالإقامة داخل الحدود الكويتية، وقد يذهب العديد من المواطنين من مختلف الجنسيات إلى الكويت لعديد من الأغراض والتي من أهمها غرض العمل.

قانون الالتحاق بعائل الكويت 2024

يوضح قانون الالتحاق بعائل الكويت 2024 كافة التفاصيل التي تتعلق بالإقامة داخل الكويت، وقد أوضحت وزارة الداخلية التابعة لدولة الكويت أنها سوف تبدأ تلقي الطلبات الخاصة بالالتحاق بعائل وذلك في جميع الإدارات المسؤولة عن الشؤون التي تتعلق بالإقامة، ولكي يتم الحصول على تأشيرة العاپل في الكويت يجب أن يتم استيفاء مجموعة من الشروط والتي تتلخص في:

يكون الراتب التي يحصل عليه العامل يتجاوز 800 دينار.

يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي.

يكون المؤهل الحاصل عليه المتقدم هو نفسه المؤهل الذي تم إثباته في الهوية الخاصة به.

يكون المتقدم من الفئات التي تم استثنائها والتي قامت الحكومة بتحديدها.

المستندات اللازمة من أجل الالتحاق بعائل في دولة الكويت

كشفت وزارة الداخلية في الكويت عن مجموعة من المستندات التي يستلزم تقديمها عند الرغبة في الحصول الإقامة الخاصة بعائل، ويتم تقديم هذه المستندات حتى يتم ضمان قبول الطلب الذي تم تقديمه، حيث تقوم الجهات المختصة بمراجعة هذه المستندات والرد على الطلب بالقبول أو بالرفض، وهذه الأوراق هي: