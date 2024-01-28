الان.. موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا وجميع القنوات الناقله بجوده عاليه HD

ارتفعت معدلات البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا 2024، حيث إن يوم الخميس الماضي أسدل الستار على مباريات الدور 18 من بطولة كأس أمم آسيا التي بدأت منذ خلال الفترة الماضية 12 يناير وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، وفي هذا اليوم الموافق 28/1/2024 سيشهد محبي كرة القدم مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس أمم آسيا

جميع محبي منتخب الكورية الجنوبية والمنتخب السعودي على موعد مع مباريات العيار الثقيل للمنتخبين السعودي والعربي يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024، حيث تنطلق صُفارة بداية المنافسة بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر في الساعة 6:00 مساء، وبتوقيت الإمارات العربية المتحدة في الساعة 7:00 مساء، وهذه المباراة تقام على ملعب إستاد المدينة التعليمية في المنافسة الدور 16 من كأس الأمم الأفريقية المقامة في قطر، حيث إن هذه المباراة توصف المباراة الحاسمة الصعبة بكونها ثمن النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي ومنتخب كوريا الجنوبية 2024

بالتزامن مع مباريات السعودية وكوريا الجنوبية، أعلنت شبكة القنوات الفضائية القطرية Bein sports على إمكانية حصولها على بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024 المقامة حاليا في دولة قطر، حيث قد تم تغيير اسم القناة إلى beIN Asian Cup، التي يتم عرض المباراة على ثلاث قنوات منها القناة لبث المباراة في المملكة العربية السعودية والتي تسمى هذه القناة ssc sports، والقناة الثانية تقوم بإذاعة المباراة باللغة الإنجليزية، وتتمثل هذه القنوات في التالي.