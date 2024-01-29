رسميا الان.. تحديد موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 بالزياده الجديدة – الحق شوف حسابك

تعتبر رواتب المعاشات من اهم الأمور التي يهتم بها كافه المتقاعدين وتم التساؤل على موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 ليتمكنوا من صرف المعاش في الموعد كما انه أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين، ويتم التساؤل على صحة هذا الامر، وأيضا التعرف على مبلغ الزيادة، كل ما عليك متابعة السطور التالية للتعرف على كافة التفاصيل.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية بأن موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024 سيكون بداية من يوم الخميس 1-2-2024، وستستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام.

ما هي قيمة زيادة المعاشات

بعد ان ردت هيئة التأمينات الاجتماعية بالتفاصيل الكاملة الخاصة بصرف المعاشات يود العديد من المستفيدين التعرف على مبلغ الزيادة، وقد تم التوضيح بأنه سيتم زيادة رواتب المعاشات بنسبة 15% لكافة المستفيدين.

كيفية الاستعلام على صدور المعاش

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية أنه يمكن لكافة المستفيدين الاستعلام على المعاش من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الإلكترونى الخاص بالتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط على الرابط اضغط هنا.

تسجيل بيانات المستفيد من المعاش، وهي الاسم والضغط على استعلام سيظهر قيمة المعاش المستحق للصرف.

ما هي مبالغ المعاشات بعد الزيادة

بعد أن تم الإعلان بأنه سيتم البدء بصرف زيادة المعاش بداية من شهر فبراير، يتساءل كافة المستفيدين على مبلغ المعاش بعد الزيادة، وقد تم توضيح الآتي: