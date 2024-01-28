هناا.. رابط وخطوات التقديم علي منحة الطالب في الجزائر 2024 وشروط الاستحقاق

منحة الطالب في الجزائر ٢٠٢٤ ، حيث يوجد عدد من الشروط المطلوبة لصرف منحة الطلاب في الجزائر حيث يجب أن لا يتجاوز إجمالي دخل الوالدين ثمانية أضعاف الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. وتشمل هذه الشروط الفترة الدراسية الأولى والثانية كما يجب أن يكون الطالب مجتهدًا في دراسته، وأن تكون نتائجه الدراسية جيدة و يجب على الطالب المستفيد من المنحة ألا يتلقى أي منحة أو دعم مالي خلال مساره الدراسي السابق كما يجب أن يكون الطالب غير مستفيد من أي منحة أو دعم مالي خلال مساره الدراسي الحالي.

التقديم علي منحة الطالب في الجزائر 2024

فيما يلي معلومات حول كيفية التقديم على منحة الطالب الجامعي في الجزائر لعام 2024 والشروط الجديدة للاستحقاق:

1. قم بزيارة موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن طريق الرابط التالي:

2. قم بإدخال رقم التسجيل الخاص بك الذي يوجد في كشف نقاط البكالوريا.

3. أدخل الرقم السري الذي يوجد في كشف نقاط البكالوريا.

4. اضغط على زر تسجيل الدخول للمتابعة.

5. بعد تسجيل الدخول إلى حسابك في موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انتقل إلى الجانب العلوي الأيمن من الصفحة.

6. ستجد هناك ثلاثة خيارات: التسجيل في النقل، الإقامة، والمنحة الجامعية.

7. اختر خيار “المنحة الجامعية” للاستمرار في عملية التقديم.

تخصصات صرف منحة الطالب في الجزائر 2024

تخصصات صرف منحة الطالب الجامعي في الجزائر تشمل ما يلي:

– العلوم التكنولوجية.

– العلوم الاجتماعية.

– التربية والتعليم.

– الطب والتمريض.

– الاقتصاد والعلوم الإدارية.

– القانون وعلوم السياسة.

– الهندسة والرياضيات.

– علم النفس.