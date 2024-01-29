تحميل pdf كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة السابعة منصة مظلتي

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة الأخيرة، حيث يهدف برنامج الرعاية الاجتماعية بدولة العراق الى دعم ومساندة الأسر المحتاجة والفقيرة محدودة الدخل، وذلك لمنحهم حياة أفضل ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة في الظروف القاسية التي يمر بها العالم، وخلال الفترة الماضية أطلقت الوزارة الوجبة السابعة لذا يتساءل الكثيرون عن موعد صرفها وظهور الأسماء المستحقة، وهذا ما سنقوم بتوضيحه الآن.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

أوضحت الجهات المختصة المتمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 الوجبة السابعة خلال بيانها الرسمي.

إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل مساعدة المواطنين خاصة محدودي الدخل، من هذا المنطلق قامت الوزارة بطرح منصة مظلتي التي من خلالها يتم الاستعلام عن المستحقين، وذلك على النحو التالي:

زيارة المنصة الإلكترونية مظلتي التابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اختيار الوجبة والدفعة المراد الاستعلام عنها.

إدخال البيانات المستخدم في الحقول الفارغة.

الضغط على أيقونة بحث.

أخيراً الإطلاع على كشف اسماء المشمولين بالرعاية.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

كشفت الجهات المعنية شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية خلال تصريحها الأخير، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى الوقوف بجانب أبناء الوطن من أجل مساندتهم في تحمل أعباء الحياة ومنحهم حياة آدمية كريمة، وتتمثل تلك الضوابط في النقاط التالية:

امتلاك المتقدم الجنسية العراقية.

ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أشخاص.

الإقامة داخل الأراضي العراقية إقامة دائمة.

الالتزام بجميع الأحكام التي يخضع لها البرنامج.

رفع جميع البيانات المطلوبة بدون أي خطأ.

تقديم المستندات صحيحة بدون تزوير حتى لا يتم عرضه إلى المساءلة القانونية.

الفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية 2024