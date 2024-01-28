مبروك.. نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم استعلم الآن عبر موقع نتيجة نت 2024

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم تعد من الأمور الهامة التي يبحث عنها الكثير من أولياء الأمور والطلاب المصريين، خاصةً بعد إعلان وزارة التربية والتعليم أنه سوف يتم طرح النتيجة لصفوف النقل، وذلك عن طريق الرابط الرسمي لبوابة التعليم، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة بإدخال إسم ورقم جلوس الطالب فقط، مما يسهل الحصول على النتيجة دون الحاجة للذهاب للمدرسة، ويمكننا التعرف على كيفية الحصول على النتيجة بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم يمكن الآن الاستعلام عنها بسهولة، وعن باقي نتائج أبنائنا في مرحلة التعليم الأساسي من خلال الرابط الذي قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيصه على المنصة الرسمية لها، فقط عليك إتباع الخطوات البسيطة التالية للحصول على النتيجة على الفور:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة التعليم من خلال الرابط الخاص بها.

يتم إختيار مرحلة التعليم التي يتم الإستعلام عنها “سنوات النقل”.

سنجد بعد ذلك خانة مكتوب بها الصف نختار “الصف السادس الإبتدائي”.

كذلك يتم النقر على الفصل الدراسي الأول.

نقوم بالضغط على كلمة “تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول”.

سيطلب الموقع إدخال بعض البيانات، والتي علينا الدقة عند كتابتها، مثل الإسم ورقم الجلوس وغيرها.

نقوم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المحدد له.

في النهاية يتم الضغط على كلمة “استعلام”، ستظهر النتيجة على الفور، مع الأخذ في الإعتبار أن الموقع يكون عليه ضغط ومن الممكن أن تتأخر النتيجة قليلاً في التحميل.

مزايا الحصول على نتيجة الصف السادس من الرابط

يوجد الكثير من المزايا التي يحصل عليها مستخدمي موقع البوابة التعليمية في الحصول على نتيجة الصف السادس، منها ما يلي: