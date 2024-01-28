اتفرج مجانا.. تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024 وشاهد مباراه مصر والكونغو في دور ال١٦ في كأس أمم أفريقيا

تعتبر الرياضة هي روح كافه المواطنين وخاصة كرة القدم، ويتساءل الكثيرين على تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024 ليتمكنوا من تحميل القناه علي جهاز الاستقبال الخاص بهم ليتمكنوا من مشاهدة القناه، كما أنه يتساءل العديد من الأشخاص على الخطوات الصحيحة في تحميل القناه على الرسيفر الخاص بك، كل ما عليك هو متابعه المقال التالي للتعرف علي التفاصيل الكاملة.

تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024

يعد كأس الأمم الافريقية من أهم المباريات التي يتابعها العديد من المواطنين، ويتم التساؤل على تردد القناة الجزائرية الأرضية 2024 ليتمكنوا من متابعه القناة، وقد تم توضيح التردد الجديد للقناة وهي كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات التردد: 11860 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: أفقي.

كما أنه تم التوضيح بأنه سيتم عرض المباراة على القناه في يوم الاحد الموافق 28-2-2024، وسيتم عرضه في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، كما يمكن متابعه المباراة في مكة المكرمة الساعة الحادية عشر مساءً، ويجب العلم بأنه يتم تصعيد المباراة للدور الثامن، ويمكن متابعه كافه المباريات المهمة علي القناه الجزائرية فتحرص علي عرض كافه المباريات العربية والجزائرية على الشاشة.

خطوات تحميل التردد الجديد على جهاز الاستقبال

بعد أن تم التعرف علي التردد الجديد للقناة يتساءل الكثير من الأشخاص علي الطريقة الصحيحة التي يتم اتباعها لتحميل التردد الجديد، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية: