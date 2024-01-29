مبروك للكل.. نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024 برقم الجلوس والاسم حجميع المحافظات عبر موقع نتيجة نت

ظهرت الآن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024 بكل محافظات الجمهورية، حيث اعتمدت كافة الإدارات التعليمية نتيجة صفوف النقل للمرحلة الإعدادية منذ قليل، فلقد أعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة القاهرة عن رفع نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي على الموقع الرسمي، ويتم العمل على الإنتهاء من رصد درجات الطلاب بباقي المحافظات لإعلانها بالمدارس، وبحسب ما جاء فإن نسبة نجاح الطلاب للمرحلة الإعدادية قد تجاوزت 80%.

نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024

اعتمدت الإدارة التعليمية بمحافظة القاهرة نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024 الترم الأول خلال الساعات الماضية، حيث انتهت أعمال التصحيح بكل نزاهة وشفافية وذلك حرصا على مستقبل الطلاب ومنح كل تلميذ حقه، ومن المقرر أن يتم الكشف عن نتائج باقي المحافظات خلال الساعات المقبلة.

ومن أجل التسهيل على أولياء الأمور فإن كل مدرسة ستقوم برفع كشوفات النتائج عبر الصفحات الإلكترونية التابعة لها، فلا داعي للذهاب إلى مقر المدرسة للإطلاع على النتيجة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول برقم الجلوس

بناء على تصريح الإدارة التعليمية بمحافظة القاهرة فإنه تم رفع جميع نتائج صفوف النقل المرحلة الإعدادية على بوابة التعليم الأساسي، ومن خلال اتباع الآتي يمكنكم التعرف على النتيجة والإطلاع على درجات كل مادة دراسية:

الولوج إلى بوابة التعليم الأساسي من هنا .

النقر على أيقونة نتائج سنوات النقل التعليم الأساسي.

تحديد نتيجة المرحلة النقل الإعدادية.

اختيار نتيجة الصف الأول الإعدادي.

كتابة رقم جلوس أو اسم الطالب في الحقل المناسب لها.

الضغط على تبويب الفصل الدراسي الأول.

أخيراً النقر على خانة عرض النتيجة، ومن ثم الانتظار قليلا حتى ظهورها على الشاشة مشتملة على درجات كل مادة دراسية.

يمكنك أيضاً طباعة النتيجة من خلال الضغط على أيقونة طباعة، وسيتم تحميلها بصيغة pdf.

الجدير بالذكر تقوم كل مديرية تعليمية بنشر درجات الطلاب عبر الموقع الرسمي الخاص بها، وذلك من أجل التسهيل على الطلاب، كما أن موقع نتيجة نت ينشر النتائج في كل المواد الدراسية وذلك بجميع محافظات الجمهورية، حيث أن الدرجات تظهر فور اعتماد المحافظ لها بشكل رسمي والإعلان عن نسب نجاح الطلاب في تلك المحافظة.

ويتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم الكترونيا بدل الذهاب الي المديريات التعليمية والمدارس عبر الدخول الي بوابة التعليم الاساسي او عن طريق الدخول الي موقع نتيجة نت.