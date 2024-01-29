نتيجة نت.. لينك نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

اعتمدت جميع الإدارات التعليمية بكل المحافظات نتيجة الصف الثانى الإعدادى 2024 الترم الأول، حيث انتهي طلاب مرحلة النقل الإعدادية من أداء اختبارات منتصف العام لكل المواد الدراسية خلال الأسابيع الماضية، ومن أجل التيسير على أولياء أمور الطلاب قامت الوزارة برفع كشوفات النتائج بالكامل على البوابة الرسمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024

انطلق ماراثون امتحانات صفوف النقل في شهر يناير وظهرت نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 مباشرة عقب انتهاء الكنترول من أعمال التصحيح، ومن خلال بوابة التعليم الأساسي التي طرحتها المؤسسة التعليمية فإنه بإمكان الطالب او ولي الأمر من الاستعلام عن النتيجة بادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح وعلى صعيد آخر أعلنت الجهات المختصة بأن نسبة نجاح الطلاب في المرحلة الاعدادية قد تخطت 90%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

كشفت الإدارة التعليمية بمحافظة القاهرة طريقة الحصول على نتيجة طلاب المرحلة الإعدادية إلكترونيا، حيث أعلنت عن إتاحتها منصة رسمية تم رفع جميع النتائج عليها بعد رصدها، وتتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط التالية:

زيارة الموقع الرسمي الخاص ببوابة التعليم الأساسي .

تحديد الصف التعليمي وهو الصف الثاني الإعدادي.

ادخال رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار قليلا حتى ظهور النتيجة المعتمدة متضمنة جميع درجات كل مادة دراسية.

يمكن طباعة النتيجة من خلال النقر على تبويب طباعة.

توزيع درجات اختبار الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الإعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم المجموع الكلي لكافة درجات المواد الدراسية للصف الثاني الإعدادي، بالإضافة إلى درجات أعمال السنة لصفوف النقل فقط ليصبح المجموع من 140 درجة يتم توزيعها كالتالي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة اللغة الانجليزية: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

مادة التربية الدينية: 20 درجة.

مادة الحاسب الآلي: 10 درجات.

النشاط الفني: 10 درجات.

الجدير بالذكر يمكن لجميع الطلبة والطالبات الحصول علي نتيجة الصف الثاني الاعدادي 2024 بالاسم، وذلك بعد انتهاء الكنترولات من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وستكون النتائج متوفرة عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب في جميع المواد الدراسية، كل ما عي الطالب فعله هو الذهاب الي الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام عن النتيجة الخاصة به.