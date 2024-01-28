NOW رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 برقم الجلوس ترم اول عبر بوابة التعليم الاساسي في كل المحافظات

مما لاشك فيه أن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 من أهم الروابط التي ازداد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة ، والجدير بالذكر أنها الدفعة الأخيرة التي كانت تسير على النظام القديم، وقد انتهت امتحانات هذه المرحلة خلال الأسابيع الماضية، ولم تصدر أي مشكلة بخصوص صعوبة الامتحانات أو أنها تفوق مستوى الطالب المتوسط، وفي هذا الصدد سوف نوضح رابط هذه النتيجة، تابعونا لمعرفة المزيد.

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024

في ضوء حديثنا عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024، يجدر بنا الإشارة إلى أن بعد ظهور النتائج الخاصة بهذه المرحلة ازداد البحث من قبل أولياء الأمور عن توزيع الدرجات، ومن المعروف أن الطلاب يدرسون خمس مواد دراسية أساسية، تضاف إلى المجموع الكلي للطالب، وهناك مواد لا تؤثر في المجموع وتعد مواد رسوب أو نجاح، بالإضافة إلى درجات أعمال السنة المكونة من 30 درجة لكل مادة، توزع على درجة السلوك والحضور ومشاركة الطالب في الفصل، ويضاف ذلك إلى ذلك درجة امتحان أكتوبر أو نوفمبر الذي يقيم في نهاية كل شهر داخل المدارس، لتكون الدرجة الإجمالية للترم الأول 140 درجة.

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024 بالاسم

يمكن لكافة الطلاب بالصف الأول الإعدادي الحصول على نتائجهم من خلال رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024 باتباع الخطوات التالية:

النقر على رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2024.

اضغط بعد ذلك على سنوات النقل للتعليم الأساسي.

حدد بعد ذلك نتيجة المرحلة المراد الاستعلام عنها.

أدخل بعد ذلك اسمك في الخانة المخصصة لذلك.

اختر بعد ذلك الفصل الدراسي الأول.

انقر بعد ذلك على عرض النتيجة.

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة يمكنك عزيزي الطالب الحصول على النتيجة بكل سهولة.

من خلال زيارة رابط رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 يمكنك الحصول على نتيجتك بالدرجات في كل المواد الدراسية التي أدى الطالب الامتحان بها خلال الفترة الماضية، حيث يمكنك الاستعلام عن النتيجة التي أصبحت متاحة الآن بالنسبة لطلاب محافظة القاهرة عبر بوابة التعليم الاساسي.