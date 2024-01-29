يانهار تخفيضات.. عروض كارفور رمضان 2024 بخصومات تصل الي 50% على جميع المنتجات في جميع الفروع

يعتبر كارفور من أكثر الأسواق التي يوجد عليها إقبال كبير من قبل المواطنين وذلك بسبب تميزه بعرض كافه المنتجات التي يحتاجها المنزل، ويتساءل السيدات على عروض كارفور رمضان 2024 ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وقد تم التوضيح بأن العروض الخاصة بالسوبر ماركت لا تقتصر على المواد الغذائية فقط، بل هناك أيضاً بعض العروض المميزة على الأجهزة الكهربائية.

عروض كارفور رمضان 2024

يهتم العديد من السيدات من شرا المنتجات الغذائية بشكل شهري، ويتم التساؤل على عروض كارفور رمضان 2024، وقد تم توضيح العروض الاتية:

عروض جبنة تشيزا أطعمه مختلفة بسعر 65 جنية بدلا من 72 جنية للقطعه الواحدة.

جبنة عبور لاند وزن نصف كيلو سعرها 33 جنية بدلا من 38 جنية.

عرض حاص على جبنة قتيلو براميلي أو اسطنبولى بسعر 170 جنية بدلا من 195 جنية.

بينما عرض جبنة دومتى ثلاجة بسعر 110 بدلا من 140 جنية.

جبنة دومتي وزن 700 جرام يبلغ سعرها حوالي 58 جنية بدلا من 72 جنية.

عروض جبنة بريزيدون وزن 450 جرام سعرها حوالى 71 جنية بدلا من 82 جنية.

لبنة المراعي بسعر 85 جنية بدلا من 116، موتزاريلا دومتي وزن نصف كيلو بسعر 105 بدلا من 130 جنية.

عروض العلافة من كارفور

يحرص كارفور أيضاً علي تقديم بعض العروض على العلافة التي يحتاجها السيدات في المنازل، والعروض الجديدة كالاتي:

زجاجة زيت وزن 700 ملي خليط سعرها 29 جنية بدلا من 44 جنية.

مكرونة الأصيل 300 جرام بسعر 6.25 بدلا من 7 جنية.

صلصة فوديوم سعرها 9 جنية بدلا من 11 جنية.

قمر الدين بسعر 19 جنية بدلا من 23 جنية.

بلح مجفف وزن 400 جرام بسعر 7.50 بدلا من 8.50 جنية.

شنطة رمضان بسعر 75 جنيهًا

تتفاوت أسعار شنط رمضان 2024 بناءً على حجم الشنطة وتنوع المنتجات التي تحتوي عليها.

زجاجة زيت “قلي” 700 مللي: 14 جنيهًا.

مكرونة 400 جرام: 7 جنيهات.

كيس أرز 1 كيلو: 9 جنيهات.

علبة سمن نباتي 650 جرامًا: 13 جنيها.

كيس لوبيا 350 جرامًا: 5 جنيهات.

كيس فول تدميس 500 جرام: 15 جنيهًا.

برطمان صلصة طماطم 285 جرامًا: 4 جنيهات.

كيلو سكر: 8 جنيهات.

شنطة رمضان بسعر 99.95 جنيه

وقد تحتوي على