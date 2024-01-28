“اولى ثانوي”.. نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم في جميع المحافظات

أصبحت نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2024 من أهم النتائج التي يزداد التساؤل عنها خلال الساعات الأخيرة وخاصة بعد انتهاء اختبارات هذه المرحلة منذ يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، ولهذا سعت الوزارة إلى توفير روابط مخصصة لرفع نتائج تلك المرحلة من خلال رقم الجلوس، وفي هذا السياق سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه النتيجة، وخطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2024

أوضحت بعض المصادر المؤكدة من قبل الوزارة أن نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2024 ستكون مبشرة ومرتفعة عن الأعوام السابقة لأن لم يظهر أي شكاوي خلال أداء الطلاب الاختبارات، بالإضافة إلى مما سبق قد أعلنت الوزارة أيضا أن جميع النتائج ستكون متوفرة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح في مختلف الإدارات التعليمية، ومن المتوقع أنها سوف تعلن خلال الأسبوع المقبل بعد اعتمادها من قبل محافظي التربية والتعليم في المحافظات والوزراء، هذا وقد قررت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني تحديد وتوزيع درجات نتيجة الصف الأول الثانوي بإجمالي مجموع 280 درجة حيث يتم تقسيم هذا المجموع بين الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل ترم، وفيما يلي توزيع الدرجات على مختلف المواد:

اللغة العربية يتم تصحيحها من 50 درجة.

وأما اللغة الأجنبية الأولى تكون 40 درجة.

وبينما اللغة الأجنبية الثانية تصبح من 30 درجة.

و الرياضيات يتم تصحيحها من 40 درجة.

وأما الكيمياء تكون من 20 درجة، وبينما الفيزياء20 تكون من 20 درجة.

وأما الأحياء تكون من 20 درجة.

وعدد درجات التي يصحح منها مادة التاريخ هي 20 درجة، وكذلك الجغرافيا، والفلسفة أيضًا.

الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2024

يمكن لكافة طلاب هذه المرحلة الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الثانوي برقم الجلوس 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: