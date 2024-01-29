“نتائج 2 و 3 ثانوي”.. لينك نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يترقب العديد من الأهالي والطلاب نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024، حيث أنتهي الطلاب من أداء أمتحاناتهم ويجري الأن عملية تصحيح الأوراق للطلاب ومن بعدها سيتم أعلان النتيجة مباشرة فور الأنتهاء من تصحيح كافة الأوراق وتجميع درجات الطلاب وأعتمادها للأمتحانات الورقية والألكترونية معاً، حيث أن النتيجة سيتم أعلانها علي موقع وزارة التربية والتعليم وسنتحدث في هذه المقالة عن كافة التفاصيل حول الدرجات وطريقة معرفة النتيجة.

طريقة معرفة نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024

أتاحت وزارة التربية والتعليم طريقة سهلة للاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024 عبر موقعها الإلكتروني مما يسهل لجميع الطلاب الحصول علي النتيجة واليك خطوات الحصول علي النتيجة:

في البداية قم بالذهاب الي موقع وزارة التربية والتعليم المصرية.

ثم نقوم باختيار نتيجة طلاب الصف الأول والثاني الثانوي 2024.

نقوم بعدها بإدخال رقم جلوس الطالب في المكان المخصص.

نقوم بالضغط علي زر أستعلام للحصول علي النتيجة

درجات مواد الصف الأول والثاني الثانوي الترم الأول 2024

كما نعلم فأن توزيع درجات الصف الأول والثاني الثانوي للطلاب هي 280 درجة موزعة بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي، حيث يتم توزيع درجات الطلاب كما هو موضح:

يتم تخصيص 50 درجة لمادة اللغة العربية منها 34 للاسئلة الألكترونية و خمسة درجات للاختبار الشهري وست درجات للاسئلة الورقية و درجتين ونصف علي السلوك.

تم تخصيص 40 درجة لمادة اللغة الأجنبية الأولي منها 27 درجة للاسئلة الألكترونية و خمس درجات للاسئلة الورقية و أربعة درجات للأختباري الشهري ودرجتين للسلوك.

تم تخصيص 40 درجة لمادة الرياضيات منها 27 درجة للاسئلة الألكترونية و خمس درجات للاسئلة الورقية و أربعة درجات للأختباري الشهري ودرجتين للسلوك.

تم تخصيص 20 درجة لمادة اللغة الأجنبية الأولي منها 14 درجة للاسئلة الألكترونية و درجتين للاسئلة الورقية ودرجتين للأختباري الشهري ودرجة للسلوك.

أما باقي المواد مثل الفيزياء والأحياء والتاريخ والجغرافيا والفلسفة تم تخصيص 20 درجة لكل منهم.

واكدت وزارة التربية والتعليم أن إعلان نتائج الصف الأول الثانوي للترم الأول 2024 يعد مرحلة هامة في مسيرة الطلاب من اجل ان يتيح للطلاب فرصة للتقييم الذاتي والتخطيط للتحسين، ويمكن للمدرسين وأولياء الأمور أن يدعموهم في هذه العملية ويساعدوهم على تحقيق أهدافهم ، مشيرا إلى أن عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمرجعات النهائية أنتهت فى العديد من المحافظات المصرية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عبر الموقع الرسمي