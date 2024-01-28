إزاي أعمل رخصة محل؟.. الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على رخصة محل تجاري 2024 بالخطوات

تسعى الحكومة المصرية إلى تسهيل كافة الخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطنين في داخل محافظات مصر، ومن أهم هذه الخدمات هي الحصول على رخصة لفتح محل تجاري، حيث قد قررت الحكومة المصرية أنه لكي يتمكن أي شخص من مزاولة أي نشاط تجاري في أي محل، لابد من الحصول على رخصة بذلك النشاط، ولذلك سوف نشير إليكم إلى الخطوات المطلوب إتباعها لكي تتمكن من استخراج والحصول على رخصة المحل التجاري، وما هي الشروط المطلوبة للحصول على هذه الرخصة، فتابعوا معنا قراءة هذا المقال لتتعرفوا على كافة التفاصيل.

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة محل تجاري

سوف نشير إليكم إلى كافة الخطوات والإجراءات المطلوبه إتباعها، لكي تتمكن من استخراج والحصول على رخصة محل تجاري ومزاولة النشاط التجاري بكل سهولة، وإليكم هذه الإجراءات والخطوات مواضحة في النقاط التالية:

الخطوة الأولى المطلوبة هي تقديم طلب بالحصول على ترخيص إلى المركز والجهة المختصة بالتراخيص التجارية.

ثم يقوم الشخص بعد ذلك بتقديم كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة إلى الجهة المختصة مع مراعاه الدقة في هذه البيانات.

سوف تقوم الجهة المختصة بعد ذلك بفحص هذه البيانات والتأكد من صحتها ثم بعد ذلك سوف يتم مراجعة الطلب والرد عليه بالرفض أو الموافقة، مع العلم أن عملية الرد تستغرق حاولي 60 يوماً.

تكون الخطوة التالية في حالة الموافقة على طلب حصول الترخيص، إعلام الشخص بكافة الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها في ترخيصه للقيام بفتح المحل التجاري.

ثم بعد ذلك سوف يتم دفع الرسوم المطلوبه للحصول على الترخيص.

واخيرا يتم منح الشخص ترخيص فتح المحل التجاري ومزاوله النشاط الذي قام بالتقديم عليه.

الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص المحل التجاري

أوضحت الحكومة المصرية أن هناك مجموعة من الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص المحل التجاري، وسوف نشير إليكم إلى هذه الشروط في النقاط التالية: