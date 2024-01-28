لينك مظلتي كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في دولة العراق لجميع المحافظات

هناك بحث متواصل حول التعرف على كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf في دولة العراق لجميع المحافظات العراقية حيث تأخرت وزارة العمل العراقية في إعلان النتيجة للتعرف على أسماء المقبولين في برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة القادمة السابعة لذلك يرغب العديد التعرف على كيفية استخراج كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لذلك سوف نوضحها لهم في الوقت الحالي للتعرف عليها من منصة مظلتي الإلكترونية.

Pdf جميع كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يريد الكثير من المتقدمين العراقيين التعرف على جميع كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لذلك سوف نشرح للجميع اليوم طريقة الاستعانة بموقع منصة مظلتي الإلكترونية للتعرف على النتيجة النهائية عند ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث الوزارة هي المسؤولة عن إعلان النتيجة النهائية لتلك الأسماء في عموم دولة العراق ولكن بعد توفير كافة الضمانات والشروط المطلوبة للحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق.

رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق