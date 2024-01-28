دلوقتي اضبطها .. تردد قناة وناسة الجديد على النايل سات بإشارة قوية 2024

قناة وناسة تُعد واحدة من القنوات التي برزت مؤخراً في القنوات التلفزيونية التي خُصصت للأطفال،حيث إزداد البحث عبر محركات جوجل وذلك لإهتمام الأطفال بتلك القناة وحبهم لها في كل أنحاء العالم أجمع، ، وتم تأسيس القناة مخصوص لتلبية احتياجات الصغار من سنة الثلاث أشهر حتى سته سنوات

تردد قناة وناسة

تُعد قناة وناسة من أهم القنوات التي يبحث عنها العديد وقد أثارت اهتمام الجميع لسنة 2024 على عرب سات ونايل سات،حيث سعى العديد والعديد من الناس الى استقبالها من خلال القمر الصناعي،وكما يلي نعرض لكم التردد الخاص بتلك القناة لتقوم بمتابعة كل الأغاني وبرامج الكرتون التي قدمتها القناة:

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: SD

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

عليك القيام بفتح القائمة الرئيسية من على الريموت الخاص بك

قم بالبحث اليدوي وعليك بكتابة كافة تفاصيل التردد،والأستقطاب ومعدل الترميز،معامل التصحيح للخطأ

عليك أن تقوم بتحديد القمر الصناعي ، إذا كان على نايل سات أو على عرب سات

قم بالنقر على أيقونة بحث

عليك أن تقوم بحفظ الإعدادات

الأغاني التي تقدمها قناة وناسة

الآن وبما يتعلق بالمجموعات للأغاني المقدمة من خلال قناة وناسة،قدمت القناة مجموعات متنوعه ومختلفة من الأغاني التي يفضلها الأطفال،يمكن ايضاً للأطفال أن يقوموا بمتابعة القناة أربعة وعشرون ساعة باليوم،وسوف نقدم لكم بعض من تلك الأغاني المفضلة: