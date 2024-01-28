بجودة عالية .. اضبط تردد قناة بوكس موفيز على النايل سات 2024

قناة Box movies هي من أحدث القنوات المشهورة، التي يبحث عنها جميع محبي المسلسلات والأفلام الأجنبية، وذلك لأن تلك القناة تقوم ببث محتواها بشكل مجاني، يسهل للجميع الحصول عليه، مما يجعل الكثير يبحث عن التردد الجديد لها فور تغييره، وكما هو الحال في بداية كل عام جديد ، يتغير التردد لأغلي القنوات فيبحث الناس عنه التردد الخاص بها، لمتابعة أفلام الرعب أو الأكشن أو المغامرات بمختلف أشكالها.

تردد قناة بوكس موفيز

العديد يبحثون عن تردد قناة فوكس موفيز، القناة الشهيرة بالأفلام والمسلسلات الأجنبية المميزة، العارضة المحتوى الخاص بها مجانا، لذلك سنقدم لكم التردد الخاص بها، لكي تتمكنوا من مشاهدة الأفلام والمسلسلات المحببة لقلوبكم.

تردد القناة: 12563

معدل الترميز: 27500

جودة القناة: SD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: اتش دي.

التشفير: مفتوحة.

كيفية تنزيل قناة بوكس موفيز على التلفاز

توجد عدة خطوات بسيطة من اللازم اتباعها لتنزيل التردد الذي يتعلق بقناة بوكس موفيز، والعديد من الناس لا يعرفون كيفية تنزيل القنوات، لذا يمكنكم الآن اتباع بعض الخطوات البسيطة اللازمة لتنزيل أي قناة، تلك الخطوات هي: