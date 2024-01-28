لو مسافر بكرة.. طريقة استخراج جواز السفر إلكترونياً في أسرع وقت عبر موقع وزارة الداخلية والأوراق المطلوبة

تسعى الحكومة المصرية إلى تسهيل كافة الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، ولذلك قد وضحت وزارة الداخلية المصرية، أنه يمكن تجديد استخراج جواز السفر إلكترونيا، وذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات عبر الموقع الرسمي للوزارة ولقد وضحت الوزارة أيضا كافة الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة وأشارت إلى أنه سوف تكون رسوم تجديد واستخراج جواز السفر 500 جنيه في حاله حصولك على مؤهله عالي للدراسة، بينما إذا لم يكن لديك هذا المؤهل، فسوف يكون هناك رسوم إضافية، وسوف نشير إليكم إلى كافة هذه التفاصيل في هذا المقال فتابعوا معنا.

خطوات استخراج جواز السفر إلكترونياً

سوف نشير إليكم إلى الخطوات المطلوبة التي يمكن من خلالها استخراج وتجديد جواز السفر إلكترونيا، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية وإليكم هذه الخطوات موضحه في النقاط التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية وذلك عبر تسجيل حساب الشخصي لك على الموقع بإدخال الاسم ورقم المرور.

وذلك عبر تسجيل حساب الشخصي لك على الموقع بإدخال الاسم ورقم المرور. قم بعد ذلك بالضغط على بوابة استخراج جواز السفر إلكترونيا، قم بإدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة.

مع مراعاه الدقة في هذه البيانات، كما هناك مجموعة من الأوراق الرسمية المطلوب إرفاقها قم بوضع هذه الاوراق على الموقع.

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات قم بالضغط على أيقونة الاستخراج ليتم مراجعه هذه البيانات من قبل الوزارة وتحديد موعد لاستلام جواز السفر.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر إلكترونياً

هناك مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية المطلوب تقديمها عند التقديم على استخراج وتجديد جواز السفر إلكترونيا على موقع وزاره الداخلية المصرية، وسوف نشير إليكم إلى هذه الأوراق المطلوبة في النقاط التالية: