استعلم حالاً.. رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024 برقم العداد وكيفية تسديد الفواتير إلكترونياً

يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا لشهر فبراير لعام 2024 وذلك حيث قد أعلنت مؤخرا وزارة الكهرباء المصرية أنه يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لها، وذلك عن طريق إتباع مجموعة من الخطوات حيث قد جعلت الوزارة هذه الخدمة إلكترونيا، تسهيلا على المواطنين من حيث الاستعلام عن فواتير الكهرباء، كما أشارت الوزارة أيضا إلى أنه يمكن تسديد هذه الفواتير إلكترونيا أيضا، وسوف نشير إليكم إلى كافة هذه التفاصيل في هذا المقال فتابعوا معنا.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً لشهر فبراير

يمكنكم الاستعلام عن كافة فواتير الكهرباء الخاصة بكم إلكترونيا من خلال إتباع مجموعة من الخطوات عبر الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية، ولذلك سوف نشير إلى هذه الخطوات موضحه في النقاط التالية:

الخطوة الأولى هي الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء المصرية بتسجيل حساب شخصي لك بالاسم ورقم المرور.

المصرية بتسجيل حساب شخصي لك بالاسم ورقم المرور. قم بعد ذلك بالضغط على بوابة خدمات المواطنين ثم اختار من بينها خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

قم بإدخال البيانات الخاصة بعداد الكهرباء الذي ترغب في الاستعلام عنه.

وبعد الانتهاء من كافة الخطوات قم بالضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر لك كافة فواتير الكهرباء المطلوب دفعها، والمسجلة على عداد الكهرباء.

كيفية تسديد فواتير الكهرباء إلكترونيا

سوف نشير إليكم إلى كافة الخطوات حول تسديد فواتير الكهرباء إلكترونيا، وذلك من خلال منصة الخدمات الكهربائية، ولذلك سوف نشير إليكم إلى الخطوات المطلوبة في النقاط التالية:

أولا بعد تسجيل الدخول على المنصة الرسمية لخدمات الفواتير الكهربائية المصرية.

قم بالضغط على بوابة دفع فواتير الكهرباء، ثم قم بعد ذلك بإدخال كافه البيانات المطلوبة عن عداد الكهرباء التي ترغب في دفع الفواتير المسجلة عليه.

وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات المطلوبة قم بتحديد طريقه الدفع المناسبة لك.

ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الدفع ليتم بذلك تسديد كافة الفواتير المسجلة.

دفع فاتورة الكهرباء بواسطة بطاقة الفيزا في مصر

تقدم شركة الكهرباء في مصر خدمة سداد فواتير الكهرباء بسهولة ويسر عبر استخدام بطاقات الفيزا المرتبطة بالمحافظ البنكية، ويمكنك القيام بذلك من خلال 12 محفظة بنكية تابعة للبنوك التالية: