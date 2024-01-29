ح ١٠ مترجم HD.. تابع مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10 وجميع القنوات الناقلة قصة عشق Dailymotion

يعرض الآن مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10 على أشهر المواقع الالكترونية بجودة HD، ففي الآونة الأخيرة حاز هذا المسلسل التركي على أعلى نسبة مشاهدة داخل الوطن العربي وتركيا، حيث يشارك في هذا العمل التاريخي الممثل أوغور غونيش وكان شاكير وديلين دوغير وبطولة محمد على نور أوغلو، فلقد تدور أحداث المسلسل حول حياة القائد صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس في القرن الثاني عشر، كما يتضمن المسلسل الصراعات والمعارك التي خاضها ذلك الفاتح المسلم، وللمزيد من التفاصيل تابع القراءة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 10 مدبلجة باللغة العربية مباشرة عقب عرضه على التلفزيون التركي في يوم الاثنين من كل أسبوع عند تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 8 مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك مشاهدة ومتابعة هذا الحدث بجودة عالية HD وبشكل مجاني من خلال إحدى المواقع الإلكترونية.

وعلى جانب آخر فلقد انتهت الحلقة الماضية بجمع صلاح الدين جيشه وقيامهم بهجوم كبير على مدينة عسقلان من أجل تحريرها مما أثار ذلك فضول المتابعين بانتظار الحلقة الجديدة بفارغ الصبر.

تردد القناة التي تبث مسلسل صلاح الدين الأيوبي

تدور أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي حول وصوله إلى مدينة صور، ومن ثم يجتمع مع كبار مستشاريه من أجل مناقشة خطة تحرير القدس، حيث يتخذ صلاح الدين قرار بالهجوم على الصليبيين من الناحية الجنوبية لوجود حصن الرملة بها والذي يعد من أقوى الحصون التي تقع في القدس في تلك الفترة، ويمكنكم متابعة أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل التاريخي على التلفزيون التركي من خلال ضبط الترددات التالية:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة TRT 1 على نايل سات

التردد: 12073.

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

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