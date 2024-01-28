تابع من البيت .. مباراة مصر والكونغو اليوم القنوات الناقله على الأقمار الصناعية المختلفة

مباراة مصر والكونغو اليوم القنوات الناقله والتي تذاع اليوم الأحد الموافق 28 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، لذلك يتم البحث باستمرار عن تردد القنوات الناقلة لهذه المواجهة النارية، حيث يتم متابعة المباراة من خلال خمسة قنوات مجانية متاحة أمام المشاهدين، فضلاً تابعونا لنوافيكم بتردد هذه القنوات و الترددات.

مباراة مصر والكونغو اليوم القنوات الناقله

يبحث الكثير من متابعي الساحرة المستديرة عن موعد اذاعة مباراة مصر والكونغو، والتي تبث اليوم الأحد الموافق 28 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت السعودية، حيث تعد هذه المباراة ضمن مباريات كأس أمم إفريقيا لعام 2023.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية

ترددت بعض الأخبار عن إذاعة قناة الجزائرية الأرضية لمباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية، ولكن في الحقيقة لا صحة لهذه الأخبار، حيث أن القناة أعلنت أنها لن تقوم ببث المباراة اليوم، والجدير بالذكر أن هناك عدد من القنوات التي ستقوم ببث المباراة وهي كالتالي:

تردد قنوات بي ان سبورت bein afcon على النايل سات

أعلنت قناة bein afcon عن بثها للمباراة النارية اليوم على التردد المتاح لها على القمر الصناعي نايل سات، بحيث تقوم القناة ببث محتواها مجاناً ودون اشتراك، وكذلك بجودة HD، بحيث يكون ترددها على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد : 12604.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت 2 bein afcon