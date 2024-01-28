موقع وزارة التربية والتعليم استخراج نتيجة  الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 بالرقم القومي

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 وزارة التربية والتعليم من أهم المواضيع التي تشغل بال آلاف الطلبة وأولياء الأمور، حيث انتهى الطلاب من أداء هذه الامتحانات منذ ما يقرب الاسبوعين، ولهذا يزداد فضولهم في معرفة نتائجهم وستقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج من خلال موقع بوابة التعليم الاساسي، حتى تسهل على الطلبة الكشف عن نتيجتهم من خلال البحث بالاسم ورقم الجلوس.

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الترم الاول 2024

تم الاعلان عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي محافظة القاهرة حتى يتمكن الطلاب من البحث عن نتائجهم بمجرد إعلان الوزارة عن ظهورها رسمياً، حيث بدأت أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية وشارفت على نهايتها، وبمجرد انتهائها تقوم كل مديرية تعليمية برفع النتائج الطلاب على موقع بوابة التعليم الاساسي حتى يتمكن كل طالب من معرفة درجاته في كل المواد بشكل تفصيلي من خلال البحث الإلكتروني على هذا الموقع، ومن الجدير بالذكر انه موقع مجاني، وقد شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة الالتزام بعمليات التصحيح والتدقيق في مواعيدها حتى يتم الإعلان عن النتيجة في الوقت المحدد دون تأخير، كما أكدت الوزارة على ضرورة أن يتسم التصحيح بالعدل لكي يأخذ كل طالب الدرجات التي يستحقها دون أن يتعرض للظلم.

موقع وزارة التربية والتعليم نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

يستطيع كل طالب الاطلاع على نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الاول 2024 بكل سهولة من خلال الموقع الالكتروني الرسمي تابع لوزارة التربية والتعليم المصرية، واتباع هذه الخطوات البسيطة: