من هي الإعلامية سهير جودة ويكيبيديا وما المرض الذي تعاني منه؟

تصدر اسم الإعلامية سهير جودة التريند في الساعات الأخيرة وذلك بعد معاناتها الصحية الأخيرة التي أثارت تعاطف المتابعين، تابع معنا عبر موقع البديل وتعرف على التفاصيل الكاملة حول مرض سهير جودة، وتعرف على السيرة الذاتية للإعلامية سهير جودة ويكيبيديا.

تفاصيل مرض الإعلامية سهير جودة

في آخر المستجدات قامت الإعلامية مفيدة شيحة بالكشف عن تفاصيل مرض الإعلامية سهير جودة حيث أكدت أنها، حيث أكدت أن الإعلامية سهير جودة تعاني من مشاكل في المعدة والقولون الناجمة عن الضغط النفسي الذي تعرضت له، وقررت سهير جودة أخذ فترة راحة لمدة أسبوع لتستعيد قوتها وصحتها مما أدى إلى انقطاعها عن برنامجها “الستات”.

سهير جودة هي إعلامية مصرية ولدت في عام 1973 في مدينة القاهرة بمصر، وتُعد من أبرز الإعلاميات المصريات وقد قدمت العديد من البرامج التلفزيونية الناجحة التي تركت بصمة في تاريخ الإعلام المصري، وهي متزوجة من محمد هاني “المنتج والإعلامي المصري” ورزقت منه بولدان هما: عمرو ومريم.

بدأت سهير جودة مسيرتها المهنية في جريدة روز اليوسف وجريدة اليوم السابع وغيرها من الصحف العربية، وفي عام 2004 شاركت الإعلامية هالة سرحان في تقديم برنامج “ياهلا” على شبكة راديو وتلفزيون العرب.

بعد ذلك بعدها قدمت برنامج على قناة art الأفلام 2 واستمرت في تقديمه لمدة 10 سنوات حتى نهاية 2013.

في عام 2014 انتقلت سهير جودة إلى قناة القاهرة والناس، وشاركت في إعداد الكثير من البرامج المصرية وتم اختيارها لرئاسة تحرير برنامج “ستات ما يعرفوش يكدبوا” و”البيت بيتك”.

في عام 2021 أنهت سهير جودة تعاقدها مع قناة CBC المصرية بعد عشرة سنوات من تقديم برنامج “ستات ما يعرفوش يكدبوا”، ثم انتقلت إلى قناة النهار المصرية مع مفيدة شيحة لتقديم برنامج جديد باسم “الستات” في يناير 2022.

أبرز المعلومات عنها

الاسم: سهير جودة.

العمر: 51 سنة.

سنة الميلاد: 1973.

محل الميلاد: القاهرة، مصر.

المهنة: صحافية – مذيعة – عضو في المركز المصري لحقوق المرأة.

الحالة الاجتماعية: متزوجة.

اسم الزوج: محمد هاني.

الأبناء: 2 (عمرو – مريم).

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